«Вкладываться в выпускника, который скоро уйдет, — проблема для работодателя»

Эксперты поделились, как адаптироваться к новым требованиям молодых сотрудников и избежать выгорания в роли «человека‑оркестра»

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане медийщики зарабатывают на треть меньше, чем в среднем по республике, но запросы новичков только растут. Половина бакалавров ждет на старте зарплату в 70 тысяч рублей, в то время как рынок требует «универсальных солдат», готовых работать в режиме 24/7. Почему работодатели продолжают искать дефицитных «терминаторов», способных заменить собой целый отдел, к какой трансформации соцсетей готовится рынок и как районные главы осваивают новые форматы общения с жителями — в материале «Реального времени».

«К нам приходят немотивированные люди, у которых есть своя зона комфорта»

Кадровый голод в медиасфере Татарстана остается актуальным даже при условии, что 68,6% выпускников — 422 из 615 человек — находят работу по специальности. Эту статистику представили участники пленарной сессии «Кадры в медиа: проблемы, решения, перспективы» форума «Энергопром».

О своем опыте поиска сотрудников рассказала и руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова. По ее словам, она планировала привлечь в команду студента, чтобы подготовить квалифицированного специалиста внутри структуры, однако столкнулась с административными барьерами. Галимова подчеркнула, что основное равнодушие к запросу работодателя проявили не сами учащиеся, а руководство вуза.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Она отметила, что сегодня руководителям зачастую приходится мириться с условиями, выдвигаемыми работниками:

— Сейчас к нам приходят немотивированные люди, у которых есть своя зона комфорта. Они заявляют: «Я не собираюсь выходить на работу в субботу», или «Я не планирую работать по 12 часов в день», или «Я хочу отпуск полтора месяца, а не 2 недели».

За два часа панельной дискуссии практически ни один из спикеров не коснулся темы уровня заработных плат в медиасфере. Обсуждались выгорание и текучесть кадров среди молодежи, однако участники форума избегали прямого ответа на вопрос, почему специалисты не готовы работать сверхурочно и по выходным. При этом большинство работодателей сошлись во мнении, что отрасли требуются «терминаторы» — профессионалы, главной мотивацией которых остается премия.

С этой позицией не согласился пресс-секретарь министра энергетики России Рустам Алыпкачев. Он подчеркнул, что вузы не обязаны готовить кадры с избыточным функционалом сразу после выпуска. «Не должны вузы выпускать сразу же «терминаторов». Главное, чтобы глаза горели», — резюмировал Алыпкачев.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Бакалавры на старте карьеры ждут зарплату в 50 тысяч и выше

— Вы говорили, что терминаторов быстро перекупают. Но в этом наше преимущество: мы можем дать тот богатейший опыт, которого нет в других структурах, — так начал свою речь пресс‑секретарь мэра Казани Владимир Казанцев. В исполкоме города сейчас делают акцент на работу с молодыми людьми, и это не всегда люди с профильным образованием.

«Когда я заканчивал журфак, то лишь считанные единицы ушли по профессии, и одна из них — это Римма», — указал спикер на руководителя пресс‑службы Набережных Челнов Римму Мухаметзянову.

Мэрия сейчас работает с 900 тыс. пользователей, а главным принципом для себя выбрала доверие своим молодым работникам. С их помощью там «формируют позитивную повестку»: за прошлый год Казань попала в поисковые запросы 1,2 млрд раз, и 70% новостей были позитивными.

— Сейчас формулируется следующая проблема: приходят немотивированные выпускники, от которых можно ожидать быстрого ухода, поэтому вкладываться в выпускника, который скоро уйдет, — проблема для работодателя. Нюансы психологии нового поколения требуют проработки <...> У большого количества выпускников есть эмоциональная реакция на фразу о низкой заработной плате, — указала в своем исследовании завкафедрой «Философия и медиакоммуникации» Элина Миннуллина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно ее опросу, 48% выпускников-бакалавров рассчитывают на зарплату в 50–70 тыс. рублей, а еще 27% претендуют на доход от 70 до 90 тыс. рублей.

У людей появилась усталость от соцсетей



И медиа, и пиар-специалисты борются за внимание аудитории. Если в последние годы все делали ставку на диверсификацию каналов дистрибуции контента, в том числе активно охватывали пользователей соцсетей, то сейчас это тенденция глобально меняется. Об этом сообщила директор медиакомпании «Реальное время» Анна Саушина со ссылкой на данные международного исследования Reuters и Google «Journalism and Technology Trends and Predictions 2026», посвященного движению аудитории и развитию медиа. По данным коллег, социальные сети постепенно теряют охваты:

— Глобально наблюдается усталость пользователей от переизбытка информации, который особенно чувствуется в информационных каналах мессенджеров и соцсетей по всему миру. Об этом говорят данные исследования, — пояснила спикер.

При этом Саушина указала, что если раньше борьба шла за охваты в соцсетях, то сейчас в условиях продолжающейся цифровизации и развития ИИ медиакомпании ищут новые форматы продвижения контента — в том числе работая с алгоритмами AI в поисковиках.

Пиарщики стремятся попасть в сводку, агрегированную AI в поисковой выдаче, чтобы донести до пользователей свою информацию прежде, чем там появится непроверенная сводная информация «из интернета». «В этом вопросе отлично помогают СМИ: поисковики и агрегаторы выше ранжируют контент из официальных СМИ как доверенных источников, несущих ответственность за контент по закону, — отметила Анна Саушина. — Несмотря на развитие ИИ, журналистов не заменить».

В последние 10 лет количество сотрудников в СМИ сократилось на треть, указал другой спикер. Это связано с тем, что количество традиционных СМИ так или иначе сокращается из‑за изменений медиапредпочтений аудитории. Вторая причина — битва цифровых технологий, которая закрывает целый ряд задач.

— Если вы обратите внимание на районные редакции, то увидите, что тот журналист, который до этого создавал тексты, теперь он занимается видео, фотографирует и другое. Журналист становится универсалом, — рассказал первый замруководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ильдар Гильмутдинов.

Три лайфхака для медийщика, чтобы не выгореть и не уволиться одним днем

Где эффективнее строить карьеру в сфере коммуникаций — оставаясь в штате компании или выбирая путь аутсорса? Этот вопрос стал темой очередной дискуссии — «Коммуникации: in house & out house. Кейсы и стратегии». Эксперты из сферы найма и аутсорсинга на реальных примерах показали плюсы и минусы каждого подхода и разбирались, как работать эффективнее — «на себя» или «на дядю».

Разговор открыл пиарщик застройщика — директор по коммуникациям Айрат Габдулбаров. На примере проекта СМУ‑88 по развитию территории «Новой Портовой» он поделился опытом решения одной из острых задач: как грамотно рассказывать о высокобюджетных проектах, расположенных в отдаленных районах, — буквально «у черта на куличках».

— Люди спокойнее относятся к переменам, когда могут на это влиять, — указал директор.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первая встреча была посвящена историческому и культурному наследию татарской идентичности, роли и месту Татарской слободы и ее влиянию на эту территорию. Вторая встреча была посвящена общественным пространствам: как работать с климатом, как работать с потоками, какие сценарии могут быть использованы. А третья встреча была посвящена балансу между развитием туристического потенциала, стрит‑ретейлом, сервисами и приватностью.

Здесь же команда решала момент: как провести встречу так, чтобы пришли и спикеры, и пресса. Первая встреча прошла на теплоходе — это позволило увидеть территорию с другой стороны, за заборами. Вторая встреча прошла в галерее, а третья — в школе программирования.

— Большие градостроительные проекты лучше воспринимаются, если мы раскладываем их по частям, — заключил он.

— За пределами найма у пиарщиков тоже есть прекрасная жизнь, но сегодня я хочу поддержать тех, кто работает там, — начала свое выступление смеясь основатель коммуникационного агентства «Площадь свободы» Алсу Хафизова.

Она поделилась своими лайфхаками эффективной коммуникации. Один из них: нельзя иметь 1–2 прослойки между пиарщиком и гендиректором — это тормозит отработку всех изменений. Второй момент: адекватная обеспеченность ресурсами. Важное условие: отсутствие помощников и нормальной аппаратуры — прямой путь к выгоранию. Третье условие: пиарщик должен быть амбассадором бренда.

Однако когда вы привлекаете стороннюю команду на свой проект, приглашенные люди помогут «влюбить» вас заново в свою работу. Так считает сооснователь креативного агентства «Громкие рыбы» Тимур Исмаев.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Глава города должен быть открытым и доступным»

На примере Бугульминского района было показано, как всего один чиновник с небольшой командой может эффективно вести соцсети. Глава района Дамир Фаттахов поделился подходами к использованию социальных сетей — не в целях пиара, а для прямого диалога с жителями:

— Они четко дают понять: глава города должен быть открытым и доступным. Очень важно, чтобы его можно было встретить где угодно — в кафе, в кинотеатре, на улице — и при этом иметь возможность подойти и задать вопрос. Меня, например, удивляли вопросы, которые жители задавали в первые дни: «А вы что, просто гуляете?», «А почему вы без охраны?» И это не шутки, люди действительно серьезно спрашивали об этом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он дал совет коллегам — в том числе сидевшему рядом Владимиру Казанцеву: рассказывать не только о результатах, но и о том, как шла работа, и регулярно давать обратную связь.

— Яркий пример — мой опыт в Казани. Я приехал в Кировский район после ремонта двора: поставили лавочки, все сделали, — я ожидал благодарности. Но старший по дому встретил меня прохладно и сказал: «Вы нас не спросили». Это стало важным уроком: даже хорошие дела могут вызвать негатив, если не посоветоваться с людьми заранее.