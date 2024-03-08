Более 504 тысяч женщин стали ИП в 2023 году

В 2023 году более 504 тыс. женщин открыли ИП, что на 26,6% больше, чем в предыдущем году. Их доля в общем количестве ИП превысила долю мужчин, подсчитали аналитики «Контур.Фокус».

Несмотря на то, что в российском предпринимательстве в целом по-прежнему больше мужчин, доля женщин с каждым годом увеличивается. По мнению аналитиков, большую роль в этом сыграли маркетплейсы, где можно зарабатывать даже в декретном отпуске.

Больше всего женщин в образовательном бизнесе, производстве лекарств и на рынке услуг факторинга.

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Нафиса Миннехузина