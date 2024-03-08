Женщины Татарстана больше всего любят читать любовные романы, фэнтези и классику

Фото: Петрова Екатерина

Книжный сервис «Литрес» специально к Восьмому марта проанализировал литературные предпочтения женщины Татарстана за 2023 год.

Молодые женщины от 18 до 24 лет больше всего интересовались современными любовными романами, на втором и третьем месте оказались любовное и зарубежное фэнтези. Любовное фэнтези лидирует и среди интересов женщин в возрасте от 25 до 34 лет. Любопытно, что в этой возрастной категории на втором месте оказались книги о «попаданцах», которые обычно предпочитают читать мужчины. Третье место заняли книги о саморазвитии.

Женская аудитория в возрасте 35–44 года предпочитает читать классическую литературу, современные любовные романы и книги научно-популярной тематики. А вот что касается женщин в возрасте от 45 до 54 лет, то они тоже отдают предпочтение любовному фэнтези. Среди других их литературных интересов — саморазвитие и современные детективы. Пользователи от 55 лет и старше интересовались историческими детективами, современными любовными романами и триллерами.

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Екатерина Петрова