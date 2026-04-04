В больницах остаются 23 пострадавших в ЧП на ж/д путях в Ульяновской области

По последним данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, в стационарах Ульяновской области продолжают лечение 23 человека, пострадавших в результате схода вагонов поезда. Об этом сообщает ТАСС. Среди пациентов — пять несовершеннолетних.

Один взрослый пациент находится в тяжелом состоянии, остальные 22 человека — в состоянии средней степени тяжести.

— Проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров Минздрава России. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме, — рассказал Алексей Кузнецов.

Напомним, что в Ульяновской области произошел сход с рельсов семи вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Челябинска в Москву, сообщили в РЖД. ЧП случилось в районе станции Бряндино в 06:26 мск 3 апреля. Всего в составе находились 157 жителей региона, среди которых 65 несовершеннолетних. К вечеру 3 апреля число пострадавших при ЧП достигло 55 человек. Известно, что одной из причин аварии мог быть излом рельсов.

Наталья Жирнова