МЧС: погода в Татарстане изменится от тумана до грозы
Днем 5 апреля ветер усилится до 15—18 метров в секунду, местами пройдут грозы
МЧС Татарстана объявило о надвигающейся непогоде. Неблагоприятные погодные условия ожидаются 5 апреля 2026 года.
Ночью и утром в регионе будет туман. Днем ветер усилится до 15—18 метров в секунду, местами пройдут грозы.
Жителям республики советуют быть осторожнее на улицах. Переходить дорогу лучше по подземным или надземным переходам. Родителям нужно следить за детьми, а соседям — помогать пожилым людям. Напомним, что южный циклон изменил погоду в Татарстане на более дождливую.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».