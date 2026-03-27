«Цена в таких комплексах вырастает до двух раз и более»: где в Казани инвестировать в квадратные метры

Жилой комплекс бизнес-класса как инвестиционный объект

Покупка квартир в жилых комплексах — популярная инвестиционная стратегия по всей России. Однако суть этой стратегии слегка изменилась: шальных денег больше не будет, и теперь инвесторы вкладывают деньги «вдолгую». Но если найден подходящий объект — есть шанс серьезно приумножить свой капитал, а не только уберечь его от инфляции. Рассматриваем факторы, которые оценивают инвесторы в недвижимость, на примере казанского ЖК «Вознесенский квартал».

«Статусный инвестор не будет инвестировать во все подряд»

Если ставки по вкладам уже заметно снизились и потеряли инвестиционную привлекательность, то квадратные метры по-прежнему остаются востребованным и надежным активом. Особенно если речь идет не о краткосрочной прибыли, а о долгосрочной защите капитала.

— Действительно, банковские продукты на фоне высокой ключевой ставки дают краткосрочную доходность выше, чем недвижимость. Но россияне в связи со своей исторической памятью, на которой отпечатались уже несколько банковских реформ и потрясений, не доверяют банковской системе, особенно если речь идет о горизонте 3—5 лет. Смотрите сами: по итогам января россияне сняли с банковских карт и счетов 1,6 триллиона рублей — это второй по величине отток средств за всю историю. Что-то нам подсказывает, что немалая доля этих средств была инвестирована в квадратные метры, — напоминает нашему изданию руководительница АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Основатель Центра недвижимости «Квартет» Рустем Сафин объясняет, что потребность сохранить деньги, вложив их «в бетон», сохраняется во все времена. По его мнению, сегодня эта тема как никогда актуальна — нюанс лишь в том, что поменялась стратегия инвесторов.

— Раньше квартиры стремились покупать на стадии котлована, потому что цена до сдачи объекта могла вырасти в три раза. Сейчас такого повсеместно не наблюдается, и поэтому стратегии инвестирования другие. Во-первых, покупают недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду — таким образом квартира будет сама себя окупать. Во-вторых, сегодня покупка жилья в новостройках — это инвестиция вдолгую, на 3—5 лет. Человек понимает, что территория будет развиваться, здесь будут появляться новые очереди, и его дальнейшая долгосрочная цель — когда это все произойдет и локация обретет завершенные очертания, продать квартиру по уже более высокой цене. Эта стратегия менее актуальна для недвижимости комфорт-класса, зато для ЖК бизнес-класса она сегодня популярна как никогда. Потому что цена в таких комплексах вырастает по мере развития локации до двух раз и более. Да, вход здесь более дорогой, но и цена растет динамичнее. Потому что лотов мало, интересные предложения «улетают» сразу же прямо от застройщика, и инвестор, который успевает, однозначно выигрывает, — рассказывает специалист.

Рустем Сафин объясняет: даже статусный инвестор не будет инвестировать во все подряд новостройки бизнес-класса — он всегда выбирает те, в которых есть реальные точки роста, чтобы уйти в плюс, а не в консервацию своих средств. Один из проектов с высокими перспективами в этом ключе — ЖК бизнес-класса «Вознесенский квартал», который возвел казанский застройщик «СМУ-88».

«Новые кварталы, выстроенные с нуля, в инвестиционном плане в перспективе более живучие»

В выборе инвестиционного объекта очень важна локация. По мнению Рустема Сафина, Вознесенский тракт — одна из самых динамичных площадок, которые сегодня застраиваются в Казани. Поэтому ЖК «Вознесенский квартал» — хорошая инвестиция вдолгую. Здесь уже сложилась социальная и коммерческая инфраструктура: детские сады, развитая сеть детских кружков, спортивных клубов, парков и скверов. В пешей доступности торгово-развлекательные центры «Мега» и «Южный», Горкинско-Ометьевский лес. Все это обеспечит стабильный арендный спрос с первого дня — причем локация привлекательна для семей с детьми. А это — один из самых платежеспособных сегментов арендаторов.

— Уже есть классные кейсы, когда после сдачи домов локация оживала и жилые комплексы бизнес-класса дополнительно росли в цене. Проекты «СМУ-88» практически всегда показывают такую картину. Думаю, и с «Вознесенским кварталом» будет то же самое. Он разительно отличается от других рядом расположенных ЖК. Это реальный, отлично проработанный бизнес-класс. Очень много в нем предусмотрено для будущего развития, для перспективы. Продуманы и классные внутренние дворы, и открытые зоны, и коворкинги, и даже собственный кинотеатр. Суперклассные фасады, которые отличаются своей презентабельностью и стопроцентной узнаваемостью — это сильный визуальный бренд, который и в будущем будет играть в плюс. И чем дальше будет развиваться территория, тем лучше будет становиться ситуация, — рассуждает Рустем Сафин.

Анастасия Гизатова отмечает, что «Вознесенский квартал» — это проект «чистого листа». Такая локация идеально подходит для инвесторов, которые не хотят видеть по соседству старый фонд.

— Старый фонд может плохо сказаться на ликвидности объекта. Ваш дом останется красивым и замечательным через 10 лет. Но вот «ленинградке» по соседству будет уже 70—80 лет, она будет выглядеть грустно. И ликвидность локации будет грустнеть вслед за ней. А такие территории, как Вознесенский тракт, — отличная перспектива. Здесь и вся социальная инфраструктура будет новая — жителям будет приятно водить детей в садики и школы. И в части архитектурных решений новые кварталы, выстроенные с нуля в соответствии с современными трендами, в инвестиционном плане в перспективе более живучие, — объясняет эксперт.

По мнению Анастасии Гизатовой, покупка квартиры сейчас — это не только решение жилищного вопроса, а вопрос социального окружения и образа жизни. Такие комплексы, как «Вознесенский квартал», — образец современной архитектуры и эстетики. И вид из окна здесь даст визуальный комфорт — вокруг не будет хаотично посаженных разномастных домов, гаражей и непонятных сооружений-артефактов советской эпохи.

— И еще одно достоинство «Вознесенского квартала»: к сожалению, в Казани в границах города не так много нового жилья возводится в формате комплексной застройки. Чаще всего это прерогатива пригородов. А этот ЖК — это жизнь в Казани, вся культурная и социальная инфраструктура рядом. До центра можно добраться за 15 минут, и это, безусловно, плюс локации, — говорит наша собеседница.

Директор по работе с партнерами компании «Флэт» Лариса Насыйрова добавляет к этому:

— Думаю, меньше чем через три года эта территория раскроет свой потенциал и обретет новый статус. В шаговой доступности (15 минут прогулочным шагом) откроется станция метро, что является мощным катализатором развития. Безусловным преимуществом является «Дорога без пробок», а точнее, идеальная транспортная логистика. Всего 10 минут от центра и 10 минут от выезда за город, а развязки позволяют в кратчайшие сроки добраться до Ново-Савиновского района или Горок. Получается, весь город в вашем ближайшем окружении.

Решения, разработанные в единственном экземпляре

Качество постройки, организация двора и общественных пространств жилого комплекса — один из серьезных факторов выбора. И если двор без машин на стилобате и закрытый внутренний периметр — это стандартное требование для современных ЖК, то разноуровневое озеленение, детально проработанный ландшафтный дизайн с японским садом камней и арома-оазисами, кинозал прямо в жилом комплексе, круглогодичный зимний сад — все это разработано только для этого жилого комплекса. Во дворе предусмотрено круглосуточное видеонаблюдение и бесшовный Wi‑Fi.

В ЖК «Вознесенский квартал» реализована концепция мультиформатных пространств: лайфворкинг-пространства, фитнес-зоны, игровые для детей и подростков. Работать, заниматься спортом и отдыхать можно не выходя из ЖК. Вся инфраструктура находится на расстоянии минутной поездки на лифте.

Кстати, подобная инфраструктура соответствует и запросам жителей. Согласно опросу «Авито Недвижимость», россияне хотели бы пользоваться в своем районе услугами фитнес‑центров, спортивных секций, кинотеатров и другой коммерческой инфраструктурой. Половина из названных в опросе объектов будет представлена в «Вознесенском квартале».

Комфортная среда продолжается и во входных группах. В холлах разработаны зоны отдыха, колясочные, зарядные устройства для гаджетов, ионизаторы воздуха, скоростные лифты и лапомоечные для домашних питомцев. А автомобилисты оценят подземный двухуровневый паркинг с системой автоматического доступа и видеонаблюдением, с электрозарядными станциями.

— На детской площадке сделано зонирование по возрастам — это один из немногих жилых комплексов в городе, где есть специально выделенное пространство для тинейджеров. Очень мне нравится, как оформлено пространство для спокойного отдыха — с гамаками и уютными беседками. А что касается квартир, я бы хотела отметить большую площадь остекления и очень качественные стеклопакеты. Шум от дороги не будет проникать в квартиру, зато света будет очень много. Переменная этажность комплекса тоже играет ему в плюс — это и придает динамичности архитектурному облику, и оставляет свет, «воздух» для жильцов. Здесь нет неуютных «колодцев», жители не должны будут смотреть друг к другу в окна из близко расположенных друг к другу корпусов. Все очень эргономично и комфортно продумано, — рассказывает Лариса Насыйрова.

Вышеописанное делает ЖК «Вознесенский квартал» подходящим вариантом для проживания ИТ-специалистов, активной молодежи, бизнесменов. Все это платежеспособная аудитория, которая будет обеспечивать стабильный арендный поток, если ваша цель — купить инвестиционную квартиру под сдачу.

«В случае СМУ-88 с его сильной репутацией клиент знает, что все будет построено так же, как отображено в визуализации»

В выборе инвестиционного жилья играет роль и степень готовности проекта. Как уже было сказано выше, эпоха с покупкой на стадии котлована и перепродажей ближе к сдаче с трехкратным увеличением стоимости в Казани уже закончилась. Сейчас наоборот: многие инвесторы хотят купить практически готовую квартиру — во-первых, чтобы минимизировать риск несдачи дома, а во-вторых, чтобы как можно раньше начать получать денежный поток от сдачи жилья в аренду. Первые очереди «Вознесенского квартала» уже выходят на финишную прямую — они будут сданы во втором и в четвертом кварталах этого года. Первая очередь находится на 84%-ной стадии готовности.

«Вознесенский квартал» в 2023 году на международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш» победил в номинации «Лучший жилой комплекс». В том же году этот ЖК стал финалистом международной премии в сфере девелопмента PROESTATE&Toby Awards.

И еще один важный, по мнению Рустема Сафина, фактор — репутация застройщика. Она играет большую роль во все времена. Покупатели должны быть уверены в том, что застройщик не будет экономить на материалах, реализует все, что указано на рендерах, сделает внутреннюю отделку ровно так, как обещано в рекламных буклетах.

— В случае СМУ-88 с его сильной репутацией клиент знает, что все будет построено точно так же, как было отображено в визуализации. Что это будет красиво, стильно, качественно и в хорошем смысле дорого. Бренд этого застройщика очень хорошо развит, у него уже есть множество реализованных и сданных комплексов бизнес-класса, и есть даже отдельная категория клиентов, которые просто приходят и говорят: «У нас есть квартиры в ЖК СМУ-88, мы хотим купить еще одну квартиру в их новом жилом комплексе, — говорит эксперт.

— Люди, которые покупают квартиры в жилых комплексах СМУ-88, покупают не только квадратные метры. Они покупают всю ту эстетику, инфраструктуру и эмоции, которую закладывает девелопер в свои концепции. Таких классных жилых комплексов в нашем городе не так много. В долгосрочной перспективе ценность ЖК «Вознесенский квартал» будет только возрастать — заключает Лариса Насыйрова.

Кстати, во всех жилых комплексах СМУ-88, в том числе и в ЖК «Вознесенский квартал», можно дополнительно заказать отделку квартиры от застройщика. Это ускорит сдачу в аренду и позволит быстрее начать получать доход. Выбор квартир очень широк — от ликвидных 26-метровых студий до больших семейных квартир площадью более 100 «квадратов». Это позволит выбрать лот под любую инвестстратегию.

Людмила Губаева