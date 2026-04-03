Сильный туман ожидается в Татарстане 3–4 апреля
Госавтоинспекция рекомендует водителям снижать скорость и соблюдать дистанцию
На территории Татарстана 3 и 4 апреля ожидается сильный туман.
В связи с этим Госавтоинспекция Татарстана рекомендует водителям выбирать скорость движения с учетом погодных и дорожных условий, увеличивать дистанцию до впереди идущих автомобилей, избегать резких маневров (особенно при выезде на встречную полосу), а также включать противотуманные фары. Пешеходам советуют быть предельно осторожными при переходе дорог.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать осторожность из-за неблагоприятных погодных условий.
