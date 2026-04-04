В Персидском заливе произошло крушение американского военного самолета

Пилоту удалось выжить, его спасли, причины авиакатастрофы пока не разглашаются

В районе Персидского залива произошло авиационное происшествие с участием военного самолета США. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американских спецслужбах, штурмовик A-10 Thunderbolt II потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива. Пилоту удалось выжить, его спасли. Причины авиакатастрофы пока не разглашаются.

Инцидент произошел на фоне другого авиапроисшествия. Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил об успешном перехвате американского военного самолета. Первоначально сообщалось о сбитом истребителе F-35, однако позже американские СМИ скорректировали информацию, указав, что речь идет о самолете F-15E.

На борту двухместного истребителя находились два члена экипажа. По данным американских СМИ, одного из пилотов удалось эвакуировать с территории Ирана, о судьбе второго летчика информация отсутствует.



Ранее сообщалось, что переговоры США и Ирана о перемирии зашли в тупик.

Наталья Жирнова