Rajamarket вернул на прилавки Финляндии майонез «Махеевъ» из-за требований покупателей

Сеть магазинов Rajamarket в Финляндии вернула на прилавки майонез российского производства марки «Махеевъ», потому что покупатели привыкли к этому продукту. Об этом сообщил владелец сети магазинов Rajamarket Сергей Ананьев.

С начала спецоперации финские магазины из-за санкций убрали из продажи российские товары и заменили их на украинские.

Он пояснил, что сеть его магазинов импортирует майонез не из России, а через фирму-импортера из Латвии. Ранее сообщалось, что Финляндия закрыла пограничные посты с РФ, ограничения продлятся до апреля. Ананьев также отметил, что не видит перспектив для улучшения ситуации. Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не будет поддерживать отношения с Россией до конца конфликта на Украине.

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Нафиса Миннехузина