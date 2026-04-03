Минздрав России создаст федеральный регистр вакцинации

В систему внесут данные о прививках, противопоказаниях, отказах и поствакцинальных осложнениях

Минздрав России планирует запустить федеральный регистр со сведениями о вакцинации. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, в регистр будут вноситься данные о лицах, получивших профилактические прививки, включенные в национальный календарь прививок и календарь прививок по эпидемическим показаниям. Также в систему включат сведения о поствакцинальных осложнениях, медицинских противопоказаниях к вакцинации, отказах от прививок и о планируемых прививках.

В Минздраве пояснили, что создание регистра необходимо для планирования ресурсов при проведении кампаний по вакцинации, анализа эффективности профилактических мероприятий по иммунизации населения против инфекционных заболеваний, а также оценки работы регионов в этой сфере.

Предполагается, что данные о профилактических прививках будут доступны гражданам в личном кабинете на портале «Госуслуги» и в медицинских организациях, где они получали помощь. Для других пользователей регистра, включая Минздрав России, будет доступна только обобщенная обезличенная информация. В ведомстве подчеркнули, что сведения о вакцинации граждан будут надежно защищены.

Ариана Ранцева