Дуров: Telegram продолжит адаптироваться и усложнять свой трафик

Он отметил, что попытки властей ограничить доступ к VPN привели к сбоям в работе банков

Павел Дуров, создатель Telegram, рассказал о ситуации с блокировкой мессенджера в России. Несмотря на запрет, им каждый день пользуются 65 миллионов человек, а сообщения отправляют более 50 миллионов.

Дуров отметил, что попытки властей ограничить доступ к VPN привели к сбоям в работе банков — на время по всей стране можно было расплачиваться только наличными.

Он привел пример Ирана, где после блокировки Telegram люди тоже массово перешли на VPN. Теперь к иранским сторонникам свободного интернета присоединились десятки миллионов россиян.

— Тысячи людей создают VPN и прокси. С нашей стороны мы будем продолжать адаптироваться, делая трафик «Телеграма» [таким, чтобы его было] еще труднее обнаружить и заблокировать, — заявил Дуров. Он назвал это «Цифровым сопротивлением».

Ранее в МВД опровергли информацию о проверках телефонов граждан на наличие VPN-сервисов.

Наталья Жирнова