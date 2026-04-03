Матвиенко не допускает начала третьей мировой войны

По ее словам, потенциальные противники побоятся конфронтации с Россией

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что считает маловероятным сценарий начала третьей мировой войны с участием большого числа государств.

В интервью ИС «Вести» она отметила, что не допускает возможности такого конфликта, поскольку потенциальные противники, по ее мнению, не решатся на конфронтацию с Россией.

Матвиенко также заявила, что громкие заявления некоторых стран о возможном нападении на Россию делаются в первую очередь для внутренней аудитории.

По ее словам, страны НАТО не решатся на нападение на Россию, а в случае конфликта Москва даст ответ.



Ариана Ранцева