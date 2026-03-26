Как половина аудиторов в России оказалась мертвыми душами в реестре

В аудиторском сообществе заявляют о росте случаев недобросовестной конкуренции и снижении качества услуг аудита

Фото: Реальное время

В России существенно расширили перечень компаний, обязанных провести открытые конкурсы по выбору аудиторов в 2026 году. Раньше требование касалось только общественно значимых организаций, например с государственным участием от 25% и более, теперь процедуру также должны пройти частные банки, страховщики, участники рынка ценных бумаг и многие другие предприятия, чья деятельность влияет на социально-экономическое положение и рыночную конъюнктуру. Бизнес и аудиторское сообщество опасаются, что новая норма приведет к резкому увеличению случаев недобросовестной конкуренции, демпинга и снижению качества услуг аудита, но со стороны проверяемого бизнеса и его акционеров пока опасений не прозвучало, подробнее — в материале «Реального времени».

«Сегодня 50% аудиторов в реестре — мертвые души»

Для значительного числа организаций в России требование об обязательном аудите является излишним, их проаудированная отчетность не востребована на уровне внешних пользователей. Поэтому они и проводят его формально, для «галочки», формируя спрос на дешевые, низкокачественные услуги, указал гендиректор казанской аудиторской компании «ФБК Поволжье» Сергей Никифоров.

Положение осложняется еще и тем, что для конкурсного отбора аудитора при проведении обязательного аудита так называемых общественно значимых организаций, то есть с долей государства в уставном капитале, применяются процедуры Федеральной контрактной системы (44-ФЗ), отметил заслуженный экономист России и Татарстана. Данные процедуры, целью которых является минимизация стоимости закупок товаров и услуг за счет бюджетных средств, вступают в противоречие с целью аудиторской деятельности — защитой общественных интересов, в том числе интересов государства. Поэтому неудивительно, что на таких конкурсах раз за разом побеждают одни и те же аудиторы по необоснованно низким ценам, по которым можно только сымитировать или «нарисовать» проведение аудита, отметил спикер:

— В итоге на аудиторском рынке сформировался некий «пул» из 15—20 недобросовестных аудиторских компаний, каждая из которых, пользуясь недостатками процедур 44-ФЗ, выдает сотни аудиторских заключений в год. И если самые крупные заказчики аудита за счет масштаба и стоимости аудита еще могут «отсекать» недобросовестных участников конкурсов по отбору аудитора, то проведение аудита всех остальных организаций с госучастием оказалось фактически монополизировано этим «пулом» недобросовестных участников.

«Реальное время» обратилось в ряд госструктур с запросом о рисках, связанных с проведением некачественного аудита предприятий с госучастием, на момент публикации ответы получены не были. Собеседники редакции, знакомые с рынком, также не смогли назвать компании, у которых возникли неожиданные для акционеров проблемы по причине некачественного аудита.

Самое примечательное, по словам Никифорова, что данные компании успешно «мимикрируют» и даже в случае исключения их из реестра аудиторских организаций за выявляемые грубые нарушения благополучно продолжают заниматься своей неблаговидной деятельностью уже под видом другой аудиторской организации: «Доходит даже до того, что конкурс выигрывает одна аудиторская организация (которую исключают за нарушения), проводит «аудит» другая (которую тоже исключают), а выдает аудиторское заключение третья. Причем во всех трех фигурирует один и тот же директор и аудиторы».

Против одной из таких компаний, массово участвующей в конкурсах по отбору аудитора и имеющей в своем «портфолио» уже четыре исключения из реестра аудиторских организаций, компания «ФБК Поволжье» попыталась судиться, оспаривая законность передачи утраченных прав по осуществлению аудиторской деятельности, по причине исключения из реестра, другой, своей же аффилированной компании.

— Однако суд, на уровне апелляции, в итоге отказал в данном иске, усмотрев наличие пробела в законодательстве в части отсутствия в законе прописанных правовых последствий в случае исключения аудиторской организации из реестра СРО. Так что для недобросовестных аудиторов решение суда стало каким-то праздником, — считает Сергей Никифоров.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По его мнению, наведение порядка на аудиторском рынке невозможно без целенаправленной работы по двум направлениям: «Во-первых, необходимо навести порядок в самой СРО. Реестр аудиторов до 50% могут представлять «мертвые души», то есть аудиторы, которые только формально подтверждают требования к минимальной численности аудиторов в аудиторских организациях и давно уже утратили связь с профессией. В реестре же аудиторских организаций до 90% представляют компании, не имеющие необходимых ресурсов для оказания аудиторских услуг с необходимым качеством».

Во-вторых, необходимо серьезно поработать над законодательством, регулирующим аудиторскую деятельность, в котором уже накопилось «дырок», как в швейцарском сыре, убежден аудитор.



«Заказчики буквально плачут, что у нас аудит толком не проводится»

На недавнем заседании Совета по организации внешнего контроля деятельности аудиторских организаций представители Банка России выразили мнение, что качественный аудит даже самой небольшой общественно значимой организации на финансовом рынке (ОЗО ФР) невозможно провести за 300 тысяч рублей. Ранее, в июне 2025 года, СРО ААС после проведенных расчетов утвердила в своих рекомендациях следующие расценки аудита — не менее 40 человеко-часов при минимальной стоимости не менее 136 тысяч рублей.

Но если сравнить со стоимостью контрактов на сайте госзакупок на проведение этой услуги в Татарстане, можно увидеть, что почти треть из них заключена на сумму ниже этой цены. Ресурс содержит порядка 500 записей о конкурсах о проведении обязательного аудита в республике в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, по 180 из них проверки проведут меньше чем за 136 тысяч рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В большинстве случаев контракты заключаются с аудиторскими фирмами, предложившими наименьшую цену. Так, к примеру, компания «Татавтодор» объявила конкурс на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025—2027 годы почти за 2 млн рублей. Было подано восемь заявок, в итоге победила фирма, скинувшая цену до 450 тысяч. Челнинский парк культуры и отдыха искал аудиторскую фирму для той же услуги, установив начальную цену контракта в 96 тысяч рублей, победитель скинул сумму до 38 тысяч.

Тем не менее не во всех случаях именно низкая цена служит критерием отбора победителя. Например, Казанский завод точного машиностроения установил начальную цену контракта на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год в 1 млн рублей. Одна из аудиторских фирм предложила провести проверку за 630 тысяч, вторая — за 500 тысяч рублей. Выиграла первая, благодаря более высокой квалификации.

Сегодня в России в общей сложности насчитывается около 15 тысяч аудиторов. Заниматься аудиторской деятельностью они могут только после вступления в СРО аудиторов, где сейчас состоит около 2 тысяч организаций. Есть еще два реестра для аудиторов — Федерального казначейства (около 200 фирм) и Банка России (42 организации) — они проверяют общественно значимые организации (ОЗО), в том числе на финансовом рынке. Термин ОЗО ввели в 2022 году для компаний с долей государства от 25% и более, публичных акционерных обществ, банковских, страховых организаций, инвестиционных фондов, участников рынка ценных бумаг и еще ряда предприятий, чья деятельность влияет на общество, экономику и рынок.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Осенью 2025 года замминистра финансов страны Алексей Моисеев заявил, что регуляторам необходимо продолжить «подчищать рынок аудиторов», ссылаясь на «избыточное количество лицензий».

Несмотря на ужесточение регуляторного надзора, российский аудит страдает от большого числа недобросовестных участников рынка, указывают эксперты. По их словам, требования 44-ФЗ, которые обязывают общественно значимые организации проводить электронные конкурсы для отбора аудиторов, «не выдерживают никакой критики».

— Все профессиональное аудиторское сообщество выступает за отмену этих критериев, поскольку это способствует возникновению тех аудиторских фирм, которые поставили на поток свои демпинговые предложения. Они занимаются шаблонным рисованием якобы аудита, а не его проведением в интересах как общества, так и самих организаций. Неоднократно сталкивался с тем, что те заказчики, которые обязаны проводить электронные конкурсы, уже буквально плачут на предмет того, что у нас аудит толком не проводится, а нас заставляют. Спрашивают, когда, наконец, это все прекратится, — сообщил директор аудиторско-консалтинговой компании «Аудэкс» Виктор Тимохин.

В силу присутствия на рынке таких псевдоаудиторов многие профессиональные аудиторские компании решили не участвовать в конкурсном отборе, поскольку это бесполезно. По крайней мере, пока не будут приняты соответствующие изменения в законодательстве.



Реальное время / realnoevremya.ru

«По сути, это негласный сговор между аудитором и клиентом»

По мнению председателя совета директоров ФБК Сергея Шапигузова, существует несколько ключевых факторов, негативно влияющих на качество проведения аудиторских проверок. Среди основных причин — несовершенство системы подготовки специалистов и чрезмерно сложная процедура аттестации.

Кроме того, значительное влияние на качество аудита оказывает ценовая политика на рынке аудиторских услуг. Стремление заказчиков минимизировать расходы, по его словам, нередко приводит к снижению качества проверок:

— Обязательный аудит затрагивает компании, которые в нем фактически не нуждаются. Они нанимают аудиторов, чья работа носит формальный характер, а итогом служит лишь подготовка аудиторского заключения. Это порождает две серьезные проблемы. Во-первых, создает благоприятную почву для деятельности недобросовестных аудиторов. Во-вторых, именно в этой сфере возникает демпинг, поскольку заказчик заинтересован не в качественном аудите, а лишь в получении документа, который он представит в налоговые органы и службы статистики. По сути, это негласный сговор между аудитором и клиентом, где главное — формально выполнить требования закона, а не реально оценить финансовое состояние компании.

Собеседник издания считает необходимым серьезно пересмотреть подход к проведению обязательного аудита в компаниях, которые объективно в нем не нуждаются. Вместо этого следует расширить возможности для инициативного аудита, который будет проводиться по запросу самих организаций. Если компании требуется аудиторское заключение, например для получения банковского кредита, аудитор проведет полноценную проверку. При этом аудиторская компания будет нести полную ответственность перед банком за достоверность выводов о финансовом состоянии клиента. Такой подход создает дополнительные гарантии качества аудиторских услуг и повышает их ценность для бизнеса, подчеркнул Сергей Шапигузов.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В целом для решения ключевых проблем в аудиторской отрасли, по его мнению, следует сосредоточиться на трех основных направлениях. Во-первых, это кадровое обеспечение — создание условий для привлечения молодых специалистов и их профессионального развития. Во-вторых, укрупнение аудиторских организаций — формирование крупных компаний с квалифицированными командами, способными проводить аудит в полном соответствии с международными стандартами. В-третьих, оптимизация требований к обязательному аудиту с исключением компаний, для которых такая проверка не является необходимой. Такой комплексный подход позволит повысить качество аудиторских услуг, сделать их более востребованными и эффективными для реального сектора экономики, подытожил спикер.

«Реальный аудит не сделаешь за те деньги, которые эти компании предлагают»

В скором времени ситуация в отрасли может еще больше усложниться. До 1 января 2027 года все общественно значимые организации России обязаны провести открытые конкурсы по выбору аудиторов на срок не более 5 лет.

— Если раньше эта норма касалась общественно значимых организаций, например с долей госсобственности в 25% и более, то сейчас ее распространили абсолютно на всех. Это и банки, и страховые компании, и публичные акционерные общества, которые раньше проводили закрытые конкурсы, устанавливали требования и сами определяли аудитора, чтобы получить качественные услуги. Сейчас они будут вынуждены проводить открытый конкурсный отбор, — пояснил Виктор Тимохин.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для решения проблемы рабочая группа при СРО аудиторов предлагает ввести справедливые, нестоимостные критерии, которые позволят заказчику выбирать качественные услуги. Были выдвинуты еще некоторые инициативы по регулированию аудиторской деятельности, но Минфин включил их в программу изменения возможных критериев по выбору аудиторов только на 2028 год.

— На мой взгляд, необходимо изменить подход к цене аудита при выборе компании, которая будет его проводить. Низкая цена услуги не должна быть определяющим условием. Сейчас на рынке есть ряд компаний, которые по бросовым ценам, даже не выходя на предприятия, якобы дистанционно, делают аудит и выдают желаемое заказчиком аудиторское заключение. Они не проводят полноценную проверку, а просто имитируют ее и выдают положительные заключения. Такие низкокачественные услуги поставлены на поток и не имеют ничего общего с реальным аудитом. А его не сделаешь за те деньги, которые эти компании предлагают, — заявил заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ Сергей Карпухин.

Бизнес, и в первую очередь его наемный менеджмент, часто заинтересован в экономии на аудите и в его поверхностном характере. Существующая система тендеров поощряет выбор исполнителя именно по критерию минимальной цены. Если не будет доминирующего фактора стоимости при выборе аудиторской компании, появится возможность сосредоточиться на качестве предоставляемых услуг. Это позволит повысить эффективность аудита и обеспечить формирование объективного и достоверного заключения аудиторской компании о проверяемой бухгалтерской отчетности предприятий.

Эксперты указывают на растущий разрыв в оплате аудиторов в разных регионах. Осенью 2025 года правление СРО аудиторов утвердило рекомендованную минимальную часовую ставку оплаты услуг аудиторской организации на уровне 3,4 тысячи рублей в час. Но в Татарстане, по словам Сергея Никифорова, аудиторская организация получает в лучшем случае не более 1,5 тысячи рублей за час работы, притом что в Санкт-Петербурге — 3 тысячи, а в Москве — еще больше.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Может быть создана другая аудиторская компания с теми же учредителями и директором»

По статистике Минфина, с российского рынка ушло более половины аудиторских организаций за последние десять лет. Наибольшее сокращение наблюдалось в 2022 году, когда количество этих фирм снизилось сразу на 1 тысячу.

— В последнее время происходит сокращение рынка аудиторских услуг: сокращается как количество аудиторских организаций, так и количество аудиторов. С рынка уходят в основном микроорганизации, не справляясь с требованиями, которые на них возлагаются законодательством об аудиторской деятельности, а количество аудиторов, прекративших членство в саморегулируемой организации аудиторов, превышает количество аудиторов, получивших аттестат, — подтверждают представители отрасли.

К текущим проблемам рынка аудиторских услуг относят следующие сложности. Одно из требований к членству в саморегулируемой организации аудиторов — численность аудиторов, являющихся работниками коммерческой организации по основному месту работы на основании трудовых договоров, должна быть не менее трех. «Зачастую аудиторы работают, а точнее, значатся, одновременно сразу в нескольких аудиторских организациях в разных субъектах России, как по основному месту работы, так и по совместительству. Таким образом, сложно говорить о качестве проводимого аудита», — отмечают специалисты.

Договоры на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности определенных организаций заключаются в порядке, установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг (44-ФЗ). При этом существует проблема демпинга при проведении конкурсных процедур, говорят эксперты: «Начальная цена договора может быть снижена на 25% и более, что влияет на окончательную цену договора и, как следствие, качество оказываемых услуг».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В соответствии с законодательством об аудиторской деятельности аудиторские организации обязаны проходить внешний контроль деятельности со стороны саморегулируемой организации аудиторов, уполномоченного федерального органа по контролю и надзору (в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям). В случае грубого нарушения обязательных требований может быть принято решение об исключении сведений об аудиторской организации из реестра аудиторов и аудиторских организаций. Но эти компании нашли способ обойти закон.

— Но эта фирма может пройти процедуру реорганизации в форме присоединения к другой аудиторской организации, или может быть создана другая аудиторская компания с теми же учредителями, директором и так далее, — поясняют специалисты.

При отсутствии общего роста рынка и повышении требований к качеству услуг дальнейшее сокращение аудиторских организаций представляется экспертам одновременно неизбежным и необходимым. Особую обеспокоенность экспертов вызывает демографическая проблема в профессии. По данным экспертов, средний возраст аудитора в России превышает 50 лет, что создает серьезные риски для отрасли в среднесрочной перспективе. Это может привести к дефициту квалифицированных кадров и еще большему снижению качества аудиторских услуг.