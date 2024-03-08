Канадский тренер: «В деле Валиевой виноваты взрослые»

Фото: Реальное время/архив

Кэрол Лейн, известный канадский тренер, выразил свое негодование по поводу ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой на этапе Гран-при в Канаде. Он отметил, что, когда вся эта ситуация произошла, спортсменке было всего 15 лет, и даже если она принимала допинг, взрослые были в курсе этого.

Тренер считает, что ответственность за произошедшее должны нести не только тренеры, но и руководство. Кэрол Лейн также подчеркивает, что в Северной Америке ученикам не дают даже простые таблетки от головной боли из-за строгих ограничений на использование препаратов.

Ранее стало известно, что фигуристку дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил, аннулировали все ее спортивные результаты и исключили из состава сборной России.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина