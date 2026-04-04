Бизнес-обзор: близкий к Януковичу магнат продал актив в Казани, «Металлокровля» под наблюдением

Иркутская компания отозвала заявление о намерении обанкротить бугульминского партнера «Роснефти» — «Химбурсервис»

На этой неделе бывший владелец табачной фабрики Крыма Валерий Хоменко, близкий к экс-президенту Украины Януковичу, продал свой бизнес в Татарстане. Суд ввел наблюдение в казанском филиале камского завода «Металлокровля», а несколькими днями ранее — и на основном предприятии в Набережных Челнах. Иркутский поставщик собрался обанкротить бугульминскую компанию «Химбурсервис», ранее обвиняемую в уклонении от уплаты налогов на треть миллиарда рублей, но затем аннулировал заявление, подробности — в очередном обзоре «Реального времени».

Украинский табачный магнат продал предприятие в Казани

Во вторник приближенный к экс-президенту Украины Януковичу бизнесмен Валерий Хоменко, до 2022 года владевший крымской табачной фабрикой «Пеппелл», продал два своих последних актива в России. Это ростовская компания по грузоперевозкам «Трансэкватор СА» и татарстанское предприятие по оптовой торговле табачными изделиями «Торговый дом «Казань». Годовой оборот первой составляет около 350 млн, второй — 230 млн рублей.

Новым собственником казанской фирмы стал Андрей Усс, за которым других бизнесов не числится. ООО «ТД «Казань» было зарегистрировано в татарстанской столице в 2015 году на Оренбургском проезде, 2, к. 2. По этому адресу находится двухэтажное здание, которое в прошлом году проверили сотрудники Роспотребнадзора и выявили ряд нарушений. В частности, было установлено, что компания продавала табачную, никотинсодержащую продукцию и устройства для ее потребления, выведенные из оборота и без проверки кодов маркировки. Обществу вынесли предостережение.

Самым прибыльным предприятием Хоменко в России была крымская табачная фабрика «Пеппелл» с выручкой в 5 млрд рублей. Бизнесмен украинского происхождения основал ее в 2014 году. Филиалы компании работают на юге страны и выпускают более 30 наименований сигарет, сигарилл и сигаретные гильзы под маркой Peppell, V.I.P. Club, «Бiле сонце», «Хортиця», Dune, Fantom и другие. Это производство полного цикла, начиная от выращивания табака до дистрибуции сигарет конечному потребителю. С октября 2022 года фабрика перешла под контроль ее генерального директора Антона Шерстобитова.

СОГАЗ банкротит казанский завод «Металлокровля»

Арбитражный суд Татарстана ввел наблюдение на казанском заводе «Металлокровля» на четыре месяца, до 31 июля. Банкротства предприятия добивается СОГАЗ, который выплатил долг татарстанской компании одному из ее кредиторов — вологодскому подразделению «Северстали» Алексея Мордашова.

Временным управляющим назначен Илья Быков, член СРО АУ «Гильдия арбитражных управляющих». Требование страховщиков — 18,7 млн рублей — включено в третью очередь реестра должника. Поводом для спора послужило неисполнение условий мирового соглашения между казанским филиалом камского завода «Металлокровля» и вологодской компанией «Северсталь Дистрибуция».

Годом ранее стороны договорились урегулировать дело миром. Казанские металлопрокатчики признали долг по договору поставки почти на 28 млн рублей, пообещав рассчитаться по установленному графику. Когда обязательства были сорваны, дочка «Северстали», чьи предпринимательские риски были застрахованы в СОГАЗе, получила возмещение, а суд произвел замену истца на страховщиков. Заявление о признании казанского завода банкротом рассмотрят в начале августа.

Камский завод «Металлокровля» — один из крупнейших производителей кровельных, фасадных и заборных тонколистовых материалов. Был основан в 2002 году, расположен в Набережных Челнах. Кроме автограда, его заводы находятся в Казани, Нижнекамске, также у компании есть торговые филиалы в Альметьевске и Елабуге. Предприятие прокатало около 400 тысяч тонн металла, его производственная мощность — 3000 тонн. Располагает собственным складом рулонного металлопроката (1000 т) и готовой продукции (100 т). Дилерская сеть насчитывает более 30 контрагентов в Татарстане и регионах Поволжья.

Основная компания принадлежит трем братьям Анасу, Ильшату и Рамису Мингалимовым в равных долях по 27,5%, еще 17,5% записано на само общество. В отношении компании неделей ранее также ввели процедуру банкротства — наблюдение сроком до 13 июля 2026 года. Заявление подала елабужская «Строительная компания «Технология» с суммой требований 2,3 млн рублей.

Финансовых результатов камского завода «Металлокровля» за 2025 год пока нет, а предыдущий год предприятие завершило с оборотом 834 млн рублей, чистая прибыль составила всего 174 тысячи. Казанский филиал стал убыточным с прошлого года — минус 86 млн при выручке 43 млн рублей.

Бугульминским нефтяникам выставил претензии контрагент из Иркутска

В четверг иркутский поставщик промышленной химии «МАС Альбион» сообщил, что аннулировал свое заявление о намерении требовать банкротства предприятия «Химбурсервис» из Бугульмы. В своем первом сообщении на Федресурсе он заявлял, что собирается взыскать с татарстанской нефтесервисной компании задолженность и неустойку за просрочку оплаты поставленного товара по договору от сентября 2020 года.

«По имеющимся у заявителя сведениям, у Общества с ограниченной ответственностью «Химбурсервис» возникли следующие признаки банкротства: неспособность удовлетворить требования по денежным обязательствам в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены», — говорилось в заявлении, но судя по тому, что его отозвали, должник, вероятно, расплатился с кредитором.

Пять лет назад бугульминскую компанию уличили в уклонении от уплаты налогов на сумму 381 млн рублей. «Реальному времени» тогда стали известны детали уголовного дела. Компания ХБС активно сотрудничает с «Роснефтью», «Газпромом», «Новатэком» и «Татнефтью» и в ответ на уголовное преследование заявила, что оно имеет целью очернить компанию в глазах заказчиков. В Следкоме РФ по РТ рассказали, что предприятие заключало фиктивные сделки с рядом компаний. Как выяснило наше издание, речь шла о 17 контрагентах из Татарстана, Башкортостана и Пермского края, среди владельцев которых есть фирмы с любопытными названиями. Так, среди соучредителей одной из них — предприятие «Сол Гудман», названное по имени героя двух успешных американских телесериалов — жуликоватого юриста, помогавшего наркокартелям и теневому бизнесу.

«Планета Фитнес» закрывается, девелоперов привлекли районные ТЦ

Из других новостей экономики и бизнеса на этой неделе «Реальное время» рассказывало о закрытии с 1 апреля фитнес-клуба сети «Планета Фитнес» на ул. Хади Такташа, 24. Об этом нашему изданию сообщили в самом заведении. По информации источника, землю под клубом выкупили, подробности не уточняются. По данным публичной кадастровой карты, здание находится на участке площадью почти 4,3 тыс. кв. м. Земля — в частной собственности, ее кадастровая стоимость оценивается в 46,4 млн рублей, у самого сооружения — 322,8 млн. Общая площадь комплекса — 8 791,1 кв. м. Эксперты предполагают, что землю под фитнес-центром могли выкупить, чтобы найти ей более эффективное применение.



В России набирает обороты развитие малоформатной районной торговли. К концу 2026 года объем ввода торговых центров в стране может вырасти на 21%, в основном за счет строительства небольших комплексов, считают аналитики. Казань развивается в общем тренде, активно прирастая районными и микрорайонными ТЦ, которые оказались более устойчивыми в период экономической турбулентности. Больше всего их возводят в местах острого инфраструктурного дефицита, например на периферии столицы недавно сдали сразу несколько таких объектов в направлении Лаишево, Зеленодольска, Пестрецов. Еще один новый ТЦ скоро построят на восточной окраине города рядом с трассой М-7 — проект реализует бизнесмен Марат Галимов, застройщик ряда казанских ЖК. Подробности — в материале «Реального времени».