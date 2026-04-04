Иран сообщил о новом ударе США и Израиля по АЭС «Бушер» и гибели сотрудника станции

Взрывная волна и осколки нанесли повреждения одному из зданий, но основной части электростанции ущерб не причинен

Организация по атомной энергии Ирана сообщила об атаке на территорию атомной электростанции «Бушер». По данным ведомства, в результате обстрела со стороны США и Израиля погиб один из работников станции.

В официальном заявлении организации, которое передают РИА «Новости», отмечается, что взрывная волна и осколки нанесли повреждения одному из зданий станции. При этом представители ОАЭИ подчеркнули, что основной части электростанции ущерб не причинен, и процесс ее эксплуатации продолжается в штатном режиме. О состоянии российских сотрудников на станции пока не известно.

Напомним, что 18 марта МИД России осудил нанесенный удар США и Израиля по АЭС «Бушер», где находились россияне. АЭС «Бушер», строительство которой было начато еще в 1975 году и завершено при участии России, является совместным проектом двух стран. Первый энергоблок станции был подключен к сети в 2011 году, а в настоящее время ведется строительство второго и третьего блоков. Российских специалистов там — свыше 600 человек, часть из них уже была эвакуирована. 2 апреля стало известно, что готовится эвакуация еще 200 человек с АЭС «Бушер».

Наталья Жирнова