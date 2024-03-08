Российские компании в 2023 году заработали на 35% больше, чем в 2022

В 2023 году российские компании продемонстрировали рост прибыли. Совокупный сальдированный финансовый результат составил 33,3 трлн рублей. На каждую убыточную компанию пришлось три рентабельных.

Наиболее успешная отрасль — административные услуги, включающие подбор персонала, охрану, обслуживание зданий и территорий. За год их чистая прибыль выросла в 7,3 раза. Также значительно увеличилась прибыль в отрасли профессиональной, научной и технической деятельности (рост в 7,1 раза). Это связано со спросом на инновации со стороны военно-промышленного комплекса.

Некоторые отрасли показали снижение финансового результата. Например, в угледобывающей промышленности падение составило 54%. Это связано с рыночной конъюнктурой, пошлинами и транспортными издержками. Наиболее значительный спад зафиксирован в сфере воздушного транспорта: финансовый результат упал на 79%. По мнению экспертов, затраты на выкуп лизинговых самолетов оказались значительно выше, чем рост доходов от увеличения пассажиропотока.

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Нафиса Миннехузина