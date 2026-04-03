Задержали в нефтеграде, отпустили в Казани: как военный суд освободил военкома Альметьевска под «домашку»

Ходатайство СК Казанский гарнизонный военный суд рассматривал в закрытом режиме

Под домашний арест до 1 июня отправили сегодня военного комиссара Альметьевска и Альметьевского района Татарстана Руслана Корникова. Такую меру пресечения ему избрал Казанский гарнизонный военный суд, куда подполковник прибыл в офицерской форме, но в наручниках и под конвоем. Какую версию получения денег выдвигает сторона защиты и когда Корников может потерять статус руководителя военкомата — в эксклюзивном репортаже «Реального времени».

Брал деньги не для себя?

Перед заседанием суда Руслан Корников держался спокойно, от фотокамеры «Реального времени» не прятался, на все вопросы отвечал молчанием.

Последние две ночи он провел в полицейском изоляторе временного содержания УВД Казани. В ходе следственных действий его успели допросить в качестве подозреваемого и предъявить обвинение в получении взятки в крупном размере за незаконные действия (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Подполковника повязали 1 апреля после 13 часов в Альметьевске на парковке близ одной из автозаправок на улице Фахретдинова, где в обеденный перерыв у него состоялась неофициальная встреча — прямо в машине.

Вчера ФСБ поделилась официальными кадрами того задержания, на которых видно, как оперативник в белом опрометью бежит к белому джипу, вытаскивает с водительского сиденья и кладет на капот соседней машины человека в форме зеленого цвета и с двумя звездами на погонах. Тот сопротивления не оказывает. Следом подбегают и другие оперативники, начиная изымать из карманов задержанного ключи и другие вещи и одновременно застегивать наручники.

Просочившаяся в Сеть оперативная съемка более информативна. На ней слышно, как сам Корников утверждает, что инициатором преступления был не он: «Он мне предлагает деньги, он мне сует...» На записи виден и сверток с красной лентой в салоне машины, и часть процедуры его изъятия с извлечением содержимого свертка — денежных пачек.

За двое суток занятая поначалу позиция полного отрицания поменялась. По данным источников «Реального времени», в ходе допроса звучала версия защиты о том, что военком — не получатель, а посредник: деньги мог брать не для себя, а для передачи иным должностным лицам. В этой части представители следствия и спецслужб ситуацию не комментируют.

Взяткодателю могут предъявить мошенничество

Не исключено, что возможное в будущем появление новых фигурантов дела стало основанием для ходатайства представителя военной прокуратуры Жахонгира Абдулхакова о переводе заседания в закрытый режим. «В документах, связанных с избранием меры пресечения, есть сведения, составляющие охраняемую законом тайну», — без уточнений, о какой тайне речь, сообщил он.

Старший следователь по особо важным делам 384-го военного следственного отдела СК Даниил Сальников эту позицию поддержал. Адвокат Эльнар Измайлов и обвиняемый не возражали.

Судья Эдуард Сафонов ходатайство удовлетворил.

До этого момента Руслан Корников успел сообщить суду, что родился в Читинской области, этот год в его жизни — 55-й, за плечами — высшее военное образование и годы службы, есть жена и взрослые дети. Последние годы он проживал в Альметьевске.

По существу дела и предъявленному обвинению военком высказываться не стал. Но на заседании он и его защитник поддержали ходатайство об избрании домашнего ареста.

Примечательно, что в зале суда при избрании меры пресечения сегодня присутствовали не только трое доставлявших Корникова оперов в штатском, но и два представителя военной полиции с оружием. Впрочем, их вмешательство не потребовалось — нарушителей порядка заседания среди собравшихся не нашлось.

Как полагают силовики, в роли взяткодателя выступал индивидуальный предприниматель. Он привлекал граждан на контрактную службу в Минобороны и получил от военкома предложение о передаче взятки за общее покровительство этой деятельности.

Кроме того, у сотрудников следствия и оперативников есть основания считать, что военком использовал служебные полномочия для подбора кандидатов в контрактники и передавал их данные предпринимателю для оформления в качестве рекрутов. Вот только фигурирующие в материалах четверо «рекрутов» были добровольцами: они самостоятельно обратились в военкомат района и даже не знали, что за их привлечение кто-то должен получить в общей сумме 1,2 млн рублей через муниципалитет. Такие меры стимулирования для набора на контрактную службу предусмотрены региональными властями.

По версии следствия, фиктивные документы предприниматель оформлял и подавал на оплату с ноября 2025-го по март 2026 года. Большая часть платы за «рекрутинг» — 1 млн 56 тысяч рублей — предназначалась военному комиссару, полагают оперативники и сотрудники 384-го военного следственного отдела СКР.

По официальной информации, схему удалось выявить в ходе оперативной разработки, которой совместно занимались УФСБ по Татарстану и экономическая полиция МВД республики.



Как отмечает один из источников, о происходящем силовикам заявил сам предприниматель, которому грозит преследование за аферу с фиктивным «хедхантингом». Расследование продолжается.

Уже после заседания Корникову сообщили — сегодня с ним намерен встретиться юрист Татвоенкомата (с разрешения следствия). Вероятно, речь будет идти об оперативном решении вопроса с увольнением офицера со службы.

За что в Татарстане наказывают военкомов

Больше десятка лет дела о должностных преступлениях военных комиссаров рассматривали федеральные суды общей юрисдикции. Это было связано с тем, что сотрудников военкоматов вывели за штат Министерства обороны РФ. Однако в начале 2025-го вновь вернули им статус военнослужащих. Именно поэтому заседание по мере пресечения сегодня проходило в Казанском гарнизонном военном суде, а не в Альметьевском городском или одном из районных судов Казани.

Руслан Корников — далеко не первый военком, попавший в прицел следственных органов. И далеко не первый представитель власти, попавший в прицел силовиков по делу о выплатах семьям контрактников и тем, кто помогает с подбором кандидатов для отправки на фронт. Схожая история, правда, в куда больших масштабах фигурирует в уголовном деле бывшего мэра Нижнекамска Рамиля Муллина.

Что касается военкомов, то, судя по татарстанским уголовным делам, серые зоны в сфере контроля за расходованием бюджетных средств на те или иные выплаты были и раньше.

В 2012-м Сабинский райсуд приговорил экс-руководителя военкомата Сабинского и Тюлячинского районов Татарстана Айдара Гафиятуллина к пяти годам лишения свободы условно за хищение из бюджета 348 тысяч рублей — компенсации расходов на погребение и ритуальные услуги для покойных ветеранов Великой Отечественной.

В 2014-м суд тот же экс-военком получил новую судимость за аферу при получении выплат с уводом из бюджета 850 тысяч рублей по 35 памятникам покойным ветеранам Великой Отечественной. Следствием и судом было установлено — гранитные надгробья, которые якобы ставили на могилы по просьбе «липовых» родственников покойных, существовали лишь в отчетных документах, представленных в 2011 году на оплату в Татвоенкомат. Там каждый отчет сопровождался снимком надгробья, изготовленным с помощью фотомонтажа. Причем за такую фикцию государство в 2011 году платило по 24 тысячи за каждый «нарисованный» памятник.

Проверка военной прокуратуры с посещением сельских кладбищ смогла выявить серую схему. За эти махинации бывший военком двух районов был наказан двумя годами лишения свободы условно со штрафом 10 тысяч рублей. Столь мягкое наказание отчасти объясняется особым порядком рассмотрения дела полностью признавшего вину офицера и добровольным возмещением части ущерба с его стороны.

В 2024 году за надгробия из фотошопа с уводом 40 млн рублей у Минобороны РФ статус осужденных получили экс-начальник центра соцобеспечения Татвоенкомата Игорь Скороход (6 лет колонии общего режима с лишением звания подполковника) и бывший руководитель «Военно-мемориального общества РТ» Борис Тутаев (4,5 года колонии). Согласно приговору, они пошли куда дальше Гафиятуллина и занялись фиктивной установкой памятников тем ветеранам, которых придумали сами.

По делу проходили 1 264 несуществующих памятника на могилах и выплаты из бюджета на 38,3 млн рублей по сфальсифицированным документам фирм, якобы понесших расходы на установку надгробий. Вину фигуранты наотрез отрицали.

В том же 2024 году за взятки в 610 тысяч при выдаче военных билетов получил срок бывший военком Арского и Атнинского районов Татарстана Алмаз Бурганов. Его посадили на 3,5 года с конфискацией полного размера полученных взяток.

Судом установлено: не желавшие проходить армейскую службу новобранцы и их родственники за незаконное вознаграждение получали «военники», которые в базе военкомата числились как дубликаты, выданные совсем другим военнообязанным ввиду утери оригинала документа.

В настоящее время Советский райсуд Казани рассматривает дело Бурганова по схожему обвинению за период 2015—2021 годов: 25 взяток, одно покушение на взяточничество и 26 подлогов документов. Сумму полученных вознаграждений силовики оценивают в 2 млн 970 тысяч рублей. Экс-военком с обвинениями не согласен.

