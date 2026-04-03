ТГК-16 приняло участие в «ЭНЕРГОПРОМ-2026»

Значимые достижения и амбициозные проекты презентовали на форуме «ЭНЕРГОПРОМ-2026»

На площадке «Казань Экспо» начал работу Казанский международный электроэнергетический форум «ЭНЕРГОПРОМ-2026». Ежегодное мероприятие является ключевой площадкой для обсуждения важных вопросов, связанных с развитием энергетики, технологий и промышленности. «Мы на коллегии Министерства энергетики говорили о будущем российской и международной энергетики, о ее влиянии и значении для мира и для российской экономики. А сегодня на форуме мы показываем, чего мы достигли, что мы можем делать, как мы идем вперед», — отметил, открывая мероприятие, министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Что уже сделано в этом направлении, можно увидеть на стендах специализированной выставки, которая проходит в рамках форума. Здесь представлены новейшие разработки в своей области. Среди участников — татарстанская компания АО «ТГК-16». О том, как энергетики республики наращивают и обновляют мощности, — читайте в материале «Реального времени».

Мощность растет, удельный расход снижается

Специализированная энергетическая выставка объединила 117 российских и зарубежных экспонентов. На ней свои достижения представляют компании из Китая, Республики Беларусь, Кыргызской Республики и более чем 20 регионов России.

Стенд АО «ТГК-16» был представлен в составе экспозиции ГК ТАИФ.

— В 2010 году на базе двух ТЭЦ была сформирована компания ТГК-16. За это время ее установленная электрическая мощность выросла на 28% и на сегодняшний день составляет 1,7 гигаватта. Тепловая мощность выросла на 9% и составляет более 6 тысяч гигакалорий в час. Выработка электроэнергии в прошлом году составила более 8 миллиардов киловатт-часов. Это 27% от выработки всей республики. Отпуск тепловой энергии составил более 18 миллионов гигакалорий, что по Республике Татарстан составляет более 57%, — отметил генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов, презентуя стенд раису Татарстана Рустаму Минниханову, министру энергетики РФ Сергею Цивилеву, другим высоким гостям и участникам мероприятия.

За 15 лет в энергопредприятие было вложено почти 60 миллиардов рублей инвестиций.

— Также мы постоянно работаем над сокращением удельного расхода топлива на отпуск электро— и теплоэнергии, и на сегодняшний день показатель по электроэнергии составляет 275 граммов на киловатт-час. Это существенно ниже установленного Министерством энергетики целевого показателя в 313 граммов на киловатт-час, — подчеркнул спикер.

89 миллиардов рублей вложений в следующие 10 лет

Планы на будущее у компании не менее амбициозные. В ТГК-16 утверждена программа по инвестициям, которая предполагает порядка 89 миллиардов рублей вложений в следующие 10 лет. 15 миллиардов из них — это шесть проектов в рамках КОММОД модернизации существующего оборудования общей мощностью 537 мегаватт.

Далее Тимур Шигабутдинов проинформировал о перспективах развития компании.

— Сегодня единственная основная проблема — это доступность газовых турбин. Мы работаем с российскими потенциальными поставщиками, в частности с «Силовыми машинами», у них есть потенциал поставки 170 мегаваттных газовых турбин. Также мы ведем переговоры с зарубежными компаниями, — рассказал Тимур Шигабутдинов.

Подробности проекта «Реальному времени» раскрыл генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев:

— Наши партнеры подают заявки на увеличение потребления. Это говорит о том, что СИБУР, ТАИФ-НК и другие наши промышленные потребители с оптимизмом смотрят в будущее и продолжают развиваться. Чтобы обеспечить их электроэнергией и паром, мы также обязаны развиваться. Для этого были проработаны вопросы по расширению и Казанской ТЭЦ-3, и Нижнекамской ТЭЦ-1. Будут использоваться наилучшие доступные технологии: это газовые машины, которые будут производиться либо отечественными производителями, либо импортными. У нас есть несколько предложений, и мы их сейчас прорабатываем. Экономика пока достаточно интересная, и мы думаем, с кем работать. В настоящее время идут предпроектные работы, решаются вопросы по выделению земельных участков.

Капитальная инспекция ГТУ — импортозамещение в действии

Акцент в своей презентации энергетики сделали и на импортозамещении. Так, в прошлом году команде предприятия совместно с отечественными подрядчиками удалось провести капитальную инспекцию уникальной газовой турбины 9НА.01 производства General Electric, установленной на Казанской ТЭЦ-3. Тимур Шигабутдинов отметил, что этот проект — повод для гордости всей команды.

— Мы запустили установку с первой попытки. Она работает на номинальной мощности. На сегодняшний день наработка составила практически год, это около 8 тысяч часов. Провели бороскопическую инспекцию — все в порядке. Для сравнения: подобная генеральная инспекция проводилась в Бахрейне на похожей установке, и она заняла 60 дней при полной поддержке сервисных компаний и General Electric. Во Франции аналогичная инспекция заняла 120 дней. Мы уложились в 66 дней, — отметил спикер.

Панельная дискуссия по цифровизации

Деловая программа форума включает 68 мероприятий, в которых энергетики ТГК-16 активно принимают участие. Компания выступила организатором панельной дискуссии «Цифровизация бизнес-процессов энергокомпаний».

В ходе дискуссии были подробно рассмотрены ключевые аспекты внедрения цифровых технологий на тепловых электростанциях. Участники обсудили такие темы, как внедрение систем управления надежностью активов, систем мобильных бригад и обходов оборудования, систем метрологического обслуживания. Особый интерес вызвали доклады на стыке применения систем искусственного интеллекта и дополненной реальности в практических задачах энергетиков.

ТГК-16 выступила организатором панельной дискуссии «Цифровизация бизнес-процессов энергокомпаний».

Дискуссия стала важной площадкой для обмена опытом и выработки решений, направленных на цифровое преображение бизнес-процессов в энергетическом секторе.

— Мы объединили энергетиков и разработчиков цифровых решений, чтобы вместе обсудить реальные кейсы из практики. Главной задачей было показать разные примеры и подходы, чтобы каждый участник мог услышать то, чего у него еще нет в компании. Такой формат позволил создать живой обмен опытом и вдохновить на внедрение новых идей и технологий, — рассказал модератор дискуссии, руководитель направления АСУТП АО «ТГК-16» Андрей Воропаев.