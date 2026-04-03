Минск сообщил об удалении белорусских СМИ с YouTube
Видеохостинг Google закрыл каналы агентства БелТА и телеканалов СТВ и ОНТ
Министерство информации Республики Беларусь сообщило об удалении YouTube-каналов белорусского агентства БелТА, а также телеканалов СТВ и ОНТ.
Как говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале, каналы были удалены видеохостингом YouTube, принадлежащим американской компании Google.
В министерстве заявили, что считают этот шаг недружественным и безосновательным. Ведомство также отметило, что оставляет за собой право принять необходимые меры реагирования.
Ранее ФАС назвала условие запрета рекламы в YouTube и Telegram.
