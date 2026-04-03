Число пострадавших при ЧП с поездом в Ульяновской области выросло до 55
За медицинской помощью обратились 55 пассажиров, 17 из них госпитализированы
В результате схода вагонов поезда в Ульяновской области пострадали более 50 человек.
Губернатор региона Алексей Русских сообщил, что за медицинской помощью обратились 55 взрослых пассажиров, из них 17 госпитализированы.
Всего в составе находились 157 жителей региона, среди которых — 65 несовершеннолетних.
