Число пострадавших при ЧП с поездом в Ульяновской области выросло до 55

19:46, 03.04.2026

За медицинской помощью обратились 55 пассажиров, 17 из них госпитализированы

В результате схода вагонов поезда в Ульяновской области пострадали более 50 человек.

Губернатор региона Алексей Русских сообщил, что за медицинской помощью обратились 55 взрослых пассажиров, из них 17 госпитализированы.

Всего в составе находились 157 жителей региона, среди которых — 65 несовершеннолетних.

Ариана Ранцева

