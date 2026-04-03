Появилось видео задержания подозреваемых в «продаже» мест в тылу для участников СВО из Татарстана

Сотрудники ФСБ и МВД провели задержания в Альметьевске, Белгородской и Воронежской областях

Фото: предоставлено пресс-службой УФСБ по РТ

Преступную схему по выкачиванию денежных средств с контрактников Минобороны и их родственников выявили и пресекли спецслужбы Татарстана. За дальнейшее прохождение военной службы в тыловом подразделении, вдали от боевого соприкосновения с противником, контрактникам предлагали передать взятку в 1,3 млн рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УФСБ по Татарстану.

Организатором схемы силовики считают жителя Альметьевска, который вел коррупционные переговоры, а в случае согласия передавал родственникам военнослужащих контакты для перечисления взятки. Полученные деньги в дальнейшем перераспределялись между участниками преступной группы.

По данным одного из источников «Реального времени», группа успела заработать два десятка миллионов рублей.

Сколько человек согласились на передачу и получил ли хоть один из них перевод в тыл — в релизе ведомства не говорится. Между тем по делу задержаны три человека, среди которых — замкомандира бригады по вооружению.

На обнародованных пресс-службой ФСБ кадрах видно, что подозреваемые пытались оказывать сопротивление. При задержании одного из них оперативникам пришлось выбить стекла в авто и применить силу.

Задержания проводили сотрудники УФСБ по Татарстану совместно с коллегами из МВД республики, причем сразу в трех регионах России. Предполагаемого организатора задержали в Альметьевске, еще двоих — в Воронежской и Белгородской областях. Их имена и позицию по делу силовики пока не раскрывают.

Возбуждены уголовные дела о получении и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Ранее задержанного по другой взятке в 700 тысяч военкома Альметьевска сегодня отправили под домашний арест. Подробности — в судебном репортаже «Реального времени».