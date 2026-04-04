До 184 тысяч рублей: кому в Татарстане работодатели платят больше всего

В среднем зарплатные ожидания в ряде должностей начинаются от 144,3 тысячи рублей в месяц

Самыми высокооплачиваемыми рабочими в Татарстане в этом году стали водители-дальнобойщики. В среднем работодатели предлагают им 183,7 тыс. рублей в месяц. В списке лидеров также гипсокартонщики — 175 тыс. рублей, сварщики — 166 тыс. рублей и бурильщики — 144,3 тыс. рублей. Об этом сообщили аналитики «Авито Работы».

В целом по России быстрее всего растет спрос на сборщиков мебели. За год число вакансий увеличилось более чем вдвое, а средняя зарплата приблизилась к 100 тыс. рублей. Следом идут механики — спрос на них также вырос в два раза, а предложения достигли 113 тыс. рублей.

В сфере транспорта и логистики наиболее востребованными стали водители грузового транспорта. За год число вакансий увеличилось на треть, а средняя заработная плата составила — 127,9 тыс. рублей в месяц.

Эксперты отмечают, что реальные доходы могут отличаться от заявленных. На итоговую сумму влияют вахтовый формат, премии и количество отработанных смен, особенно в профессиях с посменным графиком.

Анна Пехенко