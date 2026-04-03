Матвиенко: право на аборт всегда остается за женщиной

20:01, 03.04.2026

Государство не может запрещать, общество и медики могут лишь пытаться отговорить от процедуры

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство не имеет права запрещать женщине делать аборт, и окончательное решение всегда остается за ней.

В интервью программе «60 минут» ИС «Вести» она подчеркнула, что общество, церковь и медики должны делать максимум для того, чтобы отговорить женщину от аборта, если это возможно, но если решение окончательное, право выбора должно быть за ней.

Матвиенко также отметила, что мужчины в таких ситуациях должны поддерживать женщин и брать на себя часть ответственности.

Ранее «Реальное время» писало, что В Госдуме предложили исключить аборты из системы ОМС.

Ариана Ранцева

