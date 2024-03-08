Минтруд предложил по-новому рассчитывать квоту для приема на работу людей с инвалидностью

Министерство труда и социальной защиты России предложило изменить подход к расчету квоты для приема на работу граждан с ограниченными возможностями здоровья. По мнению ведомства, учитывать следует не только группу инвалидности, но и степень выраженности нарушений здоровья.

В Минтруде пояснили, что сейчас размер квоты для трудоустройства людей с ограниченными возможностями устанавливается региональным законодательством. При этом во внимание не принимается специфика рынка труда в каждом конкретном субъекте РФ.

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Нафиса Миннехузина