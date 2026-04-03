Опрос: 56% американцев ждут ухудшения финансов из-за войны в Иране

Исследование Ipsos показало, что большинство жителей США опасаются экономических последствий конфликта с Ираном

Большинство жителей США считают, что война в Иране может ухудшить их финансовое положение. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Ipsos по заказу агентства Reuters.

Согласно исследованию, 56% респондентов полагают, что их экономическая ситуация станет хуже. Противоположного мнения придерживаются 7% из 1 тыс. опрошенных с 27 по 29 марта. Еще 12% считают, что боевые действия в Иране не окажут влияния на их финансы, а 25% затруднились с ответом.

При этом 52% участников опроса уверены, что война негативно скажется на всем Ближневосточном регионе, а 49% считают, что качество жизни в Иране снизится.

Опасения вызывает и возможная угроза для американских военных. 86% опрошенных заявили, что их беспокоит безопасность военнослужащих США. При этом 12% не считают это поводом для тревоги, а 3% не определились со своей позицией.

Ранее «Реальное время» писало, что Трамп объявил о планах активизировать удары по Ирану в ближайшие 2—3 недели.

Ариана Ранцева