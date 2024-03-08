В среднем за аренду «двушки» в Нижнекамске просят 29 459 рублей

В Нижнекамске можно арендовать двухкомнатную квартиру по цене от 12 000 до 84 000 рублей, выяснило «Реальное время».

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры из 200 объявлений составляет 29 459,6 рубля.

Так, самая низкая цена в 12 тысяч рублей зафиксирована для квартиры площадью 41 квадратный метр на девятом из двенадцати этаже без комиссии и с платежом за жилищно-коммунальные услуги сверх стоимости аренды. Заселение предполагает внесение залога в размере 80% от суммы аренды. В шаговой доступности от квартиры находятся школа и детский сад.

Наиболее высокая цена в 84 тысячи рублей установлена для квартиры площадью 78 квадратных метров на первом этаже с включенными платежами за жилищно-коммунальные услуги. Комиссия при заселении составит 50% от суммы платежей за первый месяц, а размер залога — 50%. Рядом с этой квартирой находятся четыре детских сада и две школы.

Исследование выборки из 200 объявлений на «Авито» позволило получить следующие данные:



медианная стоимость — 28 000 рублей,

распространенная — 25 000 рублей.

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Нафиса Миннехузина, Олег Исаков