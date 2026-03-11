Татарстанский общепит пережил «мертвый» февраль: очереди были только в фастфуде
Статистика показывает рост, но владельцы заведений отмечают неравномерную загрузку и снижение потока гостей
В январе 2026 года оборот предприятий общественного питания Татарстана вырос на 9,1% и достиг 8,6 миллиарда рублей, однако владельцы ресторанов отмечают противоречивую ситуацию на рынке: одни заведения демонстрируют полную посадку, другие работают с низкой загрузкой. «Реальное время» обсудило с казанскими рестораторами текущую ситуацию на рынке, подробнее — в материале издания.
Оборот растет стахановскими темпами, но все не так однозначно
По данным Татарстанстата, в январе 2026 года оборот предприятий общественного питания республики составил 8,6 миллиарда рублей. Это на 9,1% больше, чем в январе прошлого года. Для сравнения: в январе 2025 года аналогичный показатель был равен 7,7 миллиарда рублей. Таким образом, за год прирост только по январю год к году превысил более 1,5 миллиарда. При этом стоит отметить, что в прошлом году январь также демонстрировал положительную динамику — тогда рост к январю 2024 года составил 15,3%.
По отношению к декабрю 2025 года, когда был зафиксирован максимальный месячный показатель в 9,3 миллиарда, январский показатель 2026 года составил 91,5%.
В расчетах учтены все виды предприятий общественного питания: рестораны, бары, кафе, столовые при предприятиях и организации, осуществляющие поставку продукции общественного питания.
«Рост, который показывает официальная статистика, во многом связан с туристическим потоком и новогодними праздниками»
Со слов основателя ресторана «Умай» Линара Ахмадиева, рост, который показывает официальная статистика, во многом связан с туристическим потоком и новогодними праздниками — в эти дни был высокий внутренний трафик, много гостей из других регионов. Поэтому, считает Ахмадиев, январские каникулы для многих заведений прошли достаточно хорошо.
«Февраль — самый «мертвый» месяц, наверное, за всю историю нашей работы»
Владелец сети P.Love Нурислам Шарифулин в разговоре с «Реальным временем» отмечает неоднозначную ситуацию на рынке:
При этом, по словам ресторатора, наблюдается интересная картина: одни заведения показывают полную посадку даже при адекватных ценах, другие — работают с неполной загрузкой.
«Количество гостей не растет так же быстро, как точек общепита»
Основатель гастрохолдинга «Аталар» («Негрони», «Дадиани», «Скрэмбл» и «Грузинские истории», — прим. ред.) Раис Валеев в разговоре с изданием отметил, что, если официальная статистика показывает рост, это не значит, что ресторанам стало легче. За последнее время сильно выросли расходы: подорожали продукты, логистика, зарплаты. В этом году многие арендодатели подняли или пытались поднять аренду, плюс на многих рестораторов лег дополнительный НДС около 5%. Поэтому сравнивать январь к январю сейчас уже не совсем корректно — обороты могут расти просто из-за роста цен.
«Очереди я вижу только во «Вкусно — и точка»
По словам Галайчука, необходимо также учитывать методологию подсчета: ведется ли статистика по МСС-кодам или по ОКВЭД. В любом случае нужно помнить об инфляции, росте налогов и логистических издержек. При таких условиях заявленные 9% роста фактически означают работу в минус.
— Февраль был хуже января. Но исторически это так всегда. Короткий, нет особо поводов, плюс зима в этом году бьет все рекорды. В январе спасло, что выходные были почти две недели, — отметил в разговоре с «Реальным временем» предприниматель.
По данным Галайчука, которыми он поделился с нашим изданием, Paloma Cantina и Bar ReLab в феврале превысили плановые показатели выручки, показав +4% и +1% соответственно. При этом часть заведений продемонстрировали снижение показателей к аналогичному периоду прошлого года: от –6% у Mr.Willard до –20% у бара ReLab. Однако, по словам Галайчука, сложности существуют и у бара Ichi с показателем -35% год к году.
Рестораны могут не видеть гостей из-за роста спроса на доставку
— Мы видим рост оборота сервиса на уровне +20% в январе 2026 года. Растет и количество ресторанов, которые подключаются к сервису. Например, в Казани сервис «Ultima Яндекс Еда» показал рост +166% год к году, что в том числе связано с увеличением количества партнеров практически в 2 раза в течение 2025 года, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе сервиса.
— Цифры Татарстанстата по итогам января коррелируют с нашей динамикой: в Казани число заказов готовых блюд увеличилось на 177%, в Набережных Челнах — на 65% год к году. Важно, этот рост — органический и обусловлен реальным спросом. Средний чек в Казани увеличился всего на 9% (до 1 789 рублей), а в Набережных Челнах — на 4% (до 1 709 рублей), — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе сервиса доставки «Чиббис».
В Казани люди привыкли посещать заведения не только по праздникам
По итогам 2025 года заведения общепита Татарстана показали рост объемов выручки, несмотря на незначительное замедление темпов по сравнению с предыдущим годом. Объем доходов за январь — декабрь 2025 года вырос на 7,5% и составил 97,3 млрд рублей.
