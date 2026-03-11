Татарстанский общепит пережил «мертвый» февраль: очереди были только в фастфуде

Статистика показывает рост, но владельцы заведений отмечают неравномерную загрузку и снижение потока гостей

Фото: предоставлено рестораном "Умай"

В январе 2026 года оборот предприятий общественного питания Татарстана вырос на 9,1% и достиг 8,6 миллиарда рублей, однако владельцы ресторанов отмечают противоречивую ситуацию на рынке: одни заведения демонстрируют полную посадку, другие работают с низкой загрузкой. «Реальное время» обсудило с казанскими рестораторами текущую ситуацию на рынке, подробнее — в материале издания.

Оборот растет стахановскими темпами, но все не так однозначно

По данным Татарстанстата, в январе 2026 года оборот предприятий общественного питания республики составил 8,6 миллиарда рублей. Это на 9,1% больше, чем в январе прошлого года. Для сравнения: в январе 2025 года аналогичный показатель был равен 7,7 миллиарда рублей. Таким образом, за год прирост только по январю год к году превысил более 1,5 миллиарда. При этом стоит отметить, что в прошлом году январь также демонстрировал положительную динамику — тогда рост к январю 2024 года составил 15,3%.

Реальное время / realnoevremya.ru

По отношению к декабрю 2025 года, когда был зафиксирован максимальный месячный показатель в 9,3 миллиарда, январский показатель 2026 года составил 91,5%.

В расчетах учтены все виды предприятий общественного питания: рестораны, бары, кафе, столовые при предприятиях и организации, осуществляющие поставку продукции общественного питания.

«Рост, который показывает официальная статистика, во многом связан с туристическим потоком и новогодними праздниками»

Со слов основателя ресторана «Умай» Линара Ахмадиева, рост, который показывает официальная статистика, во многом связан с туристическим потоком и новогодними праздниками — в эти дни был высокий внутренний трафик, много гостей из других регионов. Поэтому, считает Ахмадиев, январские каникулы для многих заведений прошли достаточно хорошо.

— При этом, если смотреть на обычные, непраздничные дни января и февраля, то сильного роста отрасль, честно говоря, не ощущает. К прошлому году заметен рост, что касаемо среднего чека — в феврале он выше, чем в январе, хотя гостевой поток чуть меньше. Многие коллеги-рестораторы также говорят о более пустых залах и снижении среднего чека — думаю, что в этом смысле рынок действительно переживает более спокойный период. Поэтому разница между статистикой и ощущениями бизнеса может объясняться тем, что праздничные дни сильно подтягивают общую цифру, — считает ресторатор.

«Февраль — самый «мертвый» месяц, наверное, за всю историю нашей работы»

Владелец сети P.Love Нурислам Шарифулин в разговоре с «Реальным временем» отмечает неоднозначную ситуацию на рынке:

— Оборот действительно растет, растет количество заведений, то есть отрасль не сдохла, к счастью или к сожалению, пока живы. Учитывая этот прирост, я не понимаю, откуда он взялся. Потому что реально февраль — «мертвый», самый «мертвый» месяц, наверное, за всю историю нашей работы. Январь — нас там еще немного спасали январские праздники, каникулярный период. Но мы не берем «вспышки»: 14 февраля, 23 февраля, 8 марта, то есть в целом народу мало. Вот я честно могу сказать — мне кажется, я вообще перестаю понимать, что происходит с этим рынком, — поделился мнением Шарифулин.

При этом, по словам ресторатора, наблюдается интересная картина: одни заведения показывают полную посадку даже при адекватных ценах, другие — работают с неполной загрузкой.

«Количество гостей не растет так же быстро, как точек общепита»

Основатель гастрохолдинга «Аталар» («Негрони», «Дадиани», «Скрэмбл» и «Грузинские истории», — прим. ред.) Раис Валеев в разговоре с изданием отметил, что, если официальная статистика показывает рост, это не значит, что ресторанам стало легче. За последнее время сильно выросли расходы: подорожали продукты, логистика, зарплаты. В этом году многие арендодатели подняли или пытались поднять аренду, плюс на многих рестораторов лег дополнительный НДС около 5%. Поэтому сравнивать январь к январю сейчас уже не совсем корректно — обороты могут расти просто из-за роста цен.



— По январю и февралю многие коллеги действительно говорят о просадке. Мы это тоже видим. За последнюю пару лет открылось очень много новых точек общепита, а количество гостей не растет так же быстро, поэтому трафик просто распределяется между большим количеством ресторанов. Плюс сами гости сейчас стали аккуратнее тратить. Что касается федеральных игроков — новые открытия всегда немного перераспределяют трафик между заведениями. Но обычно через какое-то время рынок выравнивается, и в итоге остаются те проекты, где сильная команда и стабильное качество, — уверен Валеев.

«Очереди я вижу только во «Вкусно — и точка»

— Общепит очень разный. Есть точки со средним чеком по 200—300 рублей, а есть точки с чеком в десятки тысяч. Из всех, с кем общаюсь, у них выручка — 15—30% год к году. Падение началось осенью. Декабрь — февраль — «кровавая баня». Кто-то говорил, что премиум вырос, проверил — картина как и у всех. Очереди я вижу только в «Маке» (речь идет о сети быстрого питания «Вкусно — и точка», — прим. ред.), — рассказал основатель сети ReLab Family, в которую входят Bar ReLab, Ichi by ReLab, Paloma Cantina, Ichi-go Ichi-e и Cicheti, Артур Галайчук.

По словам Галайчука, необходимо также учитывать методологию подсчета: ведется ли статистика по МСС-кодам или по ОКВЭД. В любом случае нужно помнить об инфляции, росте налогов и логистических издержек. При таких условиях заявленные 9% роста фактически означают работу в минус.



— Февраль был хуже января. Но исторически это так всегда. Короткий, нет особо поводов, плюс зима в этом году бьет все рекорды. В январе спасло, что выходные были почти две недели, — отметил в разговоре с «Реальным временем» предприниматель.

По данным Галайчука, которыми он поделился с нашим изданием, Paloma Cantina и Bar ReLab в феврале превысили плановые показатели выручки, показав +4% и +1% соответственно. При этом часть заведений продемонстрировали снижение показателей к аналогичному периоду прошлого года: от –6% у Mr.Willard до –20% у бара ReLab. Однако, по словам Галайчука, сложности существуют и у бара Ichi с показателем -35% год к году.

Рестораны могут не видеть гостей из-за роста спроса на доставку

— Мы видим рост оборота сервиса на уровне +20% в январе 2026 года. Растет и количество ресторанов, которые подключаются к сервису. Например, в Казани сервис «Ultima Яндекс Еда» показал рост +166% год к году, что в том числе связано с увеличением количества партнеров практически в 2 раза в течение 2025 года, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе сервиса.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Цифры Татарстанстата по итогам января коррелируют с нашей динамикой: в Казани число заказов готовых блюд увеличилось на 177%, в Набережных Челнах — на 65% год к году. Важно, этот рост — органический и обусловлен реальным спросом. Средний чек в Казани увеличился всего на 9% (до 1 789 рублей), а в Набережных Челнах — на 4% (до 1 709 рублей), — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе сервиса доставки «Чиббис».

В Казани люди привыкли посещать заведения не только по праздникам

— Спрос на бюджетные, но при этом вкусные и качественные заведения сейчас велик как никогда! На мой взгляд, это связано с тем, что в Казани люди уже привыкли посещать заведения не только по праздникам и особым случаям, а делают это буднично и максимально часто. Но явное повышение цен в заведениях, которое произошло за последний год, приводит к тому, что это становится для многих недоступно. В связи с этим гости ищут альтернативу дорогим заведениям, отдавая предпочтение небольшим, но уютным семейным ресторанчикам или гастробистро, а также кафе, в которых хорошо развита система лояльности и/или часто проводятся выгодные акции, — рассказал изданию гастрообозреватель «Тайный Поедатель».

По итогам 2025 года заведения общепита Татарстана показали рост объемов выручки, несмотря на незначительное замедление темпов по сравнению с предыдущим годом. Объем доходов за январь — декабрь 2025 года вырос на 7,5% и составил 97,3 млрд рублей.