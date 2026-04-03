Сокращение бюджета NASA в 2027 году составит $5,6 млрд
Белый дом планирует урезать финансирование, включая $1,1 млрд по линии Международной космической станции
Американская администрация планирует сократить финансирование NASA в 2027 финансовый год на $5,6 млрд, что составляет 23% бюджета. Соответствующий проект федерального бюджета представлен Белым домом, сообщает ТАСС.
Согласно документу, наибольшее сокращение предусмотрено по линии Международной космической станции (МКС) — на $1,1 млрд. Белый дом указывает, что приоритет бюджета — быстрое развитие и развертывание коммерческих космических станций при сохранении планов безопасного свода МКС с орбиты в 2030 году.
