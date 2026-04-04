Сегодня в Татарстане ожидается до +15 градусов

Будет облачно с прояснениями, утром местами туман

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем местами в восточных районах небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.

Утром местами туман. Ветер юго-западный, западный 5—10 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Температура составляет от +10 до +15 градусов.

Галия Гарифуллина