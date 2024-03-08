«Работы мастера хранятся в разных мелких музеях района» — в Буинске построят музей Баки Урманче

Проект музея Баки Урманче в Буинске представили раису РТ Рустаму Минниханову

Фото: предоставлено realnoevremya.ru администрацией Буинского района

В Буинске к концу года планируют достроить здание музея татарского живописца, скульптора, графика, фотографа, народного художника РСФСР, ТАССР, заслуженного художника Казахстана Баки Урманче, он родом из дер. Черки-Гришино Буинского района. Проект представили раису РТ Рустаму Минниханову. Где будет располагаться музей и во сколько обойдется его строительство, в материале «Реального времени».

«Проект единого музея»

Сейчас в Татарстане действует один музей Баки Урманче, который находится в Казани. На родине же знаменитого художника нет единого места хранения и демонстрации его произведений. Об этом рассказал начальник отдела архитектуры исполкома Буинского муниципального района Ринат Гильфанов.

— Нас давно беспокоил этот вопрос. Сейчас работы мастера хранятся в разных мелких музеях Буинского района, поэтому мы предложили проект единого музея. Накануне его юбилея, в 2021 году, Буинское землячество начало работу по увековечению памяти выдающегося татарского художника, обратившись в адрес раиса РТ Рустама Минниханова с просьбой строительства музея им. Б.Урманче. Мы выражаем ему огромную благодарность от жителей Буинского района за поддержку инициативы.

Будущий музей представляет собой трехэтажное здание на развилке двух улиц в Буинске. Оно будет расположено в границах исторического поселения, рядом с татарской гимназией им. Вахитова, на пересечении улиц Красноармейской и Р.Люксембург, на земельных участках общей площадью 1468 кв. м, где ранее находилось бывшее здание станции защиты растений, отметил Гильфанов.

— Сейчас правообладателем этих земель является Буинский краеведческий музей. На сегодняшний день участок свободен от застройки. Уже в 2022 году АО «Татагропромпроект» разработал проектно-сметную документации по объекту. Главным архитектором проекта является Герман Бакулин. Проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы в 2022 году и была одобрена на заседании градостроительного Совета Буинского муниципального района.

Будущий музей представляет собой трехэтажное здание на развилке двух улиц в Буинске. предоставлено realnoevremya.ru администрацией Буинского района

Новое здание будет приближено по стилистике к историческому облику города



Общая площадь проектируемого здания музея составляет 1900 квадратных метров. На первом этаже будут расположены вестибюль, буфет, универсальный зал. На втором этаже различные выставочные залы, а на третьем — фойе с экспозицией, балкон, фондохранилище и другие помещения.

Для создания образа музея народного художника Баки Урманче запроектирован фриз по мотивам художественных произведений мастера. Архитектурная стилистика фасадов здания музея связана с образом исторического города Буинска, где находятся старинные здания с оформлением фасадов в стиле «кирпичной» эклектики с элементами классической архитектуры, модерна, с использованием деталей народного зодчества и барочных завершений.

«Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.10.2023 на строительство музея Б.Урманче выделены денежные средства в размере 228 млн руб. Завершение строительства запланировано на конец текущего года», — сообщил представитель администрации района во время презентации.

Для создания образа музея народного художника Баки Урманче запроектирован фриз по мотивам художественных произведений мастера. предоставлено realnoevremya.ru администрацией Буинского района

Основоположник татарского изобразительного искусства



Баки Урманче родился 23 февраля 1897 года в деревне Черки-Гришино Буинского района в татарской семье имама Идриса Урманче и вышивальщицы Махджубы Урманче. Всего в семье было шесть дочерей и два сына, Баки стал четвертым. Творчество, а именно вышивание, ткачество, народные промыслы, рисование узоров, было неотъемлемой частью дома Урманче, что сказалось на становлении Урманче как художника. В десять лет Баки приехал в Казань, чтобы научиться хорошо рисовать, но в медресе рисованию не учили, а двери художественной школы для татар в то время были практически закрыты. Свои первые уроки рисования художник получил в 1918 году, работая школьным инспектором в Глазове, он посещал местную художественную студию.



Баки Урманче стал первым татарским художником, который получил высшее профессиональное образование, он окончил казанские художественные мастерские в 1919 году, а затем ВХУТЕМАС в 1926 году. Окончив институт, он возвращается в Казань. Становится завучем и преподавателем художественной школы, затем — ее руководителем. В 1929 году Баки Урманче попадает под первую волну сталинских репрессий и со своим младшим братом отправляется в ссылку в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). Возвращается он оттуда один через пять лет. Затем переезжает в Москву, где его принимают в Союз художников СССР, участвует в первой выставке молодых художников России. В 1941—1956 годах Баки Урманче работал в Казахстане. В 1957 году Урманче вернулся на родину, в Казань. Здесь темой его творчества становится создание скульптурных портретов деятелей татарской культуры. В 1976 году он создает Тукаевский комплекс, посвященный поэту Габдулле Тукаю.