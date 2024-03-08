«Работы мастера хранятся в разных мелких музеях района» — в Буинске построят музей Баки Урманче
Проект музея Баки Урманче в Буинске представили раису РТ Рустаму Минниханову
В Буинске к концу года планируют достроить здание музея татарского живописца, скульптора, графика, фотографа, народного художника РСФСР, ТАССР, заслуженного художника Казахстана Баки Урманче, он родом из дер. Черки-Гришино Буинского района. Проект представили раису РТ Рустаму Минниханову. Где будет располагаться музей и во сколько обойдется его строительство, в материале «Реального времени».
«Проект единого музея»
Сейчас в Татарстане действует один музей Баки Урманче, который находится в Казани. На родине же знаменитого художника нет единого места хранения и демонстрации его произведений. Об этом рассказал начальник отдела архитектуры исполкома Буинского муниципального района Ринат Гильфанов.
— Нас давно беспокоил этот вопрос. Сейчас работы мастера хранятся в разных мелких музеях Буинского района, поэтому мы предложили проект единого музея. Накануне его юбилея, в 2021 году, Буинское землячество начало работу по увековечению памяти выдающегося татарского художника, обратившись в адрес раиса РТ Рустама Минниханова с просьбой строительства музея им. Б.Урманче. Мы выражаем ему огромную благодарность от жителей Буинского района за поддержку инициативы.
Будущий музей представляет собой трехэтажное здание на развилке двух улиц в Буинске. Оно будет расположено в границах исторического поселения, рядом с татарской гимназией им. Вахитова, на пересечении улиц Красноармейской и Р.Люксембург, на земельных участках общей площадью 1468 кв. м, где ранее находилось бывшее здание станции защиты растений, отметил Гильфанов.
— Сейчас правообладателем этих земель является Буинский краеведческий музей. На сегодняшний день участок свободен от застройки. Уже в 2022 году АО «Татагропромпроект» разработал проектно-сметную документации по объекту. Главным архитектором проекта является Герман Бакулин. Проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы в 2022 году и была одобрена на заседании градостроительного Совета Буинского муниципального района.
Новое здание будет приближено по стилистике к историческому облику города
Общая площадь проектируемого здания музея составляет 1900 квадратных метров. На первом этаже будут расположены вестибюль, буфет, универсальный зал. На втором этаже различные выставочные залы, а на третьем — фойе с экспозицией, балкон, фондохранилище и другие помещения.
Для создания образа музея народного художника Баки Урманче запроектирован фриз по мотивам художественных произведений мастера. Архитектурная стилистика фасадов здания музея связана с образом исторического города Буинска, где находятся старинные здания с оформлением фасадов в стиле «кирпичной» эклектики с элементами классической архитектуры, модерна, с использованием деталей народного зодчества и барочных завершений.
«Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.10.2023 на строительство музея Б.Урманче выделены денежные средства в размере 228 млн руб. Завершение строительства запланировано на конец текущего года», — сообщил представитель администрации района во время презентации.
Основоположник татарского изобразительного искусства
Баки Урманче родился 23 февраля 1897 года в деревне Черки-Гришино Буинского района в татарской семье имама Идриса Урманче и вышивальщицы Махджубы Урманче. Всего в семье было шесть дочерей и два сына, Баки стал четвертым. Творчество, а именно вышивание, ткачество, народные промыслы, рисование узоров, было неотъемлемой частью дома Урманче, что сказалось на становлении Урманче как художника. В десять лет Баки приехал в Казань, чтобы научиться хорошо рисовать, но в медресе рисованию не учили, а двери художественной школы для татар в то время были практически закрыты. Свои первые уроки рисования художник получил в 1918 году, работая школьным инспектором в Глазове, он посещал местную художественную студию.
Баки Урманче стал первым татарским художником, который получил высшее профессиональное образование, он окончил казанские художественные мастерские в 1919 году, а затем ВХУТЕМАС в 1926 году. Окончив институт, он возвращается в Казань. Становится завучем и преподавателем художественной школы, затем — ее руководителем. В 1929 году Баки Урманче попадает под первую волну сталинских репрессий и со своим младшим братом отправляется в ссылку в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). Возвращается он оттуда один через пять лет. Затем переезжает в Москву, где его принимают в Союз художников СССР, участвует в первой выставке молодых художников России. В 1941—1956 годах Баки Урманче работал в Казахстане. В 1957 году Урманче вернулся на родину, в Казань. Здесь темой его творчества становится создание скульптурных портретов деятелей татарской культуры. В 1976 году он создает Тукаевский комплекс, посвященный поэту Габдулле Тукаю.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым