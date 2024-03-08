Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу российского «Яндекса» обществу инвесторов

На собраниях акционеров нидерландской компании Yandex N.V., которые прошли 7 марта, была одобрена реструктуризация компании, как говорится в официальном заявлении от «Яндекса».

Первое собрание было проведено для акционеров класса «A», второе внеочередное собрание акционеров, на котором присутствовали владельцы акций класса «A» и «B». Согласно решениям собраний, реструктуризация предусматривает продажу российского бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов за 475 миллиардов рублей.

Для завершения сделки необходимо получить одобрение ряда регуляторов, президента, а также других необходимых документов. Президент Российской Федерации уже утвердил изменение собственности акций ОАО «Яндекс Банк». Кроме того, сделка была утверждена подкомиссией правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России, как сообщила компания «Яндекс» в четверг.

Процесс сделки состоит из двух этапов. Первый этап, включающий продажу контрольного пакета в размере 68%, включает в себя денежную компоненту (не менее 230 миллиардов рублей) и передачу до 67,8 миллионов акций класса «A», планируется завершить в первом полугодии 2024 года.

Второй этап должен завершиться в течение 7 недель после первого.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина