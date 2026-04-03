Россия готова рассмотреть запрос Индонезии на поставки нефти

Об этом сообщили в посольстве РФ в Джакарте, отметив стратегический характер отношений двух стран

Россия готова рассмотреть возможный запрос Индонезии, касающийся поставок нефти. Об этом пишет ТАСС.

В дипмиссии напомнили, что президент Владимир Путин на совещании с представителями нефтегазовой отрасли 9 марта заявил о готовности России обеспечивать устойчивые и безопасные поставки энергоносителей надежным партнерам из дружественных стран.

По информации посольства, российская сторона считает, что предлагаемые решения в сфере логистики и транспортных маршрутов могут быть экономически выгодны покупателям и способствовать диверсификации глобальных потоков.

В дипмиссии отметили, что Индонезия является традиционным партнером России, и подчеркнули готовность рассматривать соответствующие запросы. При этом в посольстве заявили, что при выстраивании долгосрочных контрактных отношений российская сторона исходит из стратегического характера российско-индонезийских отношений.

Ариана Ранцева