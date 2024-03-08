SOCAR и «Татнефть» договорились о сотрудничестве в сфере нефтехимии

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и российское ПАО «Татнефть» заключили соглашение о сотрудничестве в области нефтехимии. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу азербайджанской корпорации.

Соглашение и меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтяной сфере были подписаны по итогам переговоров президента SOCAR Ровшана Наджафа с генеральным директором «Татнефти» Наилем Магановым, которые проходили в Татарстане.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в других областях, включая развитие человеческого капитала. В рамках визита представители азербайджанской госкомпании осмотрели объекты «Татнефти», в том числе комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» в Нижнекамске.

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Нафиса Миннехузина