Путин и Эрдоган обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

Лидеры стран отметили риски для энергетики и необходимость скорейшего прекращения огня в регионе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в Кремле.

Лидеры обсудили продолжающуюся эскалацию на Ближнем Востоке. Путин поблагодарил Эрдогана за готовность содействовать проведению переговорного процесса по Украине.

Стороны отметили, что рост напряженности вокруг Ирана может негативно сказаться на энергетическом секторе. Также обсуждались дальнейшие шаги по расширению российско-турецких политических и торгово-экономических связей.

Путин и Эрдоган подчеркнули важность координации действий с учетом попыток Киева наносить удары по газопроводам в Черном море и констатировали совпадение позиций по необходимости скорейшего прекращения огня в зоне Персидского залива.

Ранее «Реальное время» писало, что Путин обсудил Ближний Восток с наследным принцем Саудовской Аравии.

Ариана Ранцева