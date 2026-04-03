Россия, Китай и Франция выступили против резолюции ООН по Ормузскому проливу

Документ разрешает использовать силовые методы для обеспечения прохода через пролив

Фото: Реальное время

Россия, Китай и Франция выступают против резолюции Совета Безопасности ООН, которая позволяет использовать силовые методы для открытия Ормузского пролива, сообщает The New York Times со ссылкой на дипломата и представителя ООН.

Документ был подготовлен Бахрейном при поддержке арабских стран Персидского залива. Голосование по резолюции назначено на пятницу, 3 апреля.

Разногласия вызвала часть резолюции, разрешающая странам-членам «использовать все необходимые средства» для обеспечения транзитного прохода и предотвращения попыток закрыть или воспрепятствовать международному судоходству через пролив.

Ариана Ранцева