Подарочные наборы к 8 Марта в Татарстане обогнали гаджеты, косметику и украшения

Фото: Динар Фатыхов

В преддверии Международного женского дня специально для «Реального времени» аналитики Wildberries проанализировали, какие подарки выбирали мужчины в Татарстане.

Сравнивали предпраздничные семь дней с 28 февраля — 5 марта с самой обычной неделей в январе (23—30 января). При этом для повышения релевантности анализировали товары, купленные исключительно мужчинами.

— Мы выбрали категории товаров, которые традиционно дарят на Международный женский день: косметика и косметические наборы, специальные наборы к 8 Марта и товары в категории «Для праздника» (букеты как живых, так и искусственных цветов, подарочные карты, аксессуары для фотосессий), платки, кошельки, мягкие игрушки, подарочные наборы продуктов, ювелирные украшения, сумки и солнцезащитные очки, — уточнили в маркетплейсе.

Выяснилось, что татарстанские мужчины не стали изобретать велосипед и пошли по максимально простому пути. Безусловным лидером продаж на Wildberries стали подарочные наборы — количество покупок выросло на целых 2 260%, а их сумма — на 1 521%. В целом по России эта категория также на первом месте — мужчины приобретали товары из нее на 1 587% больше, чем январе—феврале.

Со значительным отставанием на втором месте по популярности в Татарстане расположились товары в категории «Для праздника» — плюс 142 процента по покупкам и 250% по их сумме. Замыкают тройку подарочные наборы продуктов с ростом 131% и 148% соответственно.

По России «косметические наборы» приобретались на 499% чаще, тогда как в Татарстане всего на 10%. «Подарочные наборы продуктов» — на 403%. Продажи в категориях «Букеты искусственных цветов», «Подарочные карты», «Композиции живых цветов» «Букеты живых цветов», «Аксессуары для фотосессий» выросли на 349%. Категорию «Платки» мужчины приобретали на 215% чаще, а косметику — на 213%.

Покупки в категории «Букеты живых цветов» по России увеличились на 349%. Реальное время/Галия Шакирова

Кстати, покупки ювелирных украшений, Iphone к 8 Марта в республике сократились на 32% и 30%. По России спрос на эти гаджеты, напротив, подскочил на 87%.

Сильнее всего в РТ просела категория кошельков — 48% и солнцезащитных очков — 47%. По стране в целом количество покупок солнцезащитных очков увеличилось на 186%.

Интересно, что аналогичный анализ продаж «мужских товаров» (беспроводные наушники, бритвы и средства для бритья, носки, ремни, мужская парфюмерия), купленных женщинами перед 23 февраля в России, показал гораздо больший рост — в среднем на 147%, а по отдельным категориям (бритвы и принадлежности) на целых 245%.



Галия Шакирова