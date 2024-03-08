Turkish Airlines отказала в посадке на рейс в Аргентину десяткам россиян

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines начала массово отказывать россиянам в посадке на рейсы в Аргентину. Цена билетов на эти рейсы, которых было несколько, достигает нескольких сотен тысяч рублей.

Причины отказов называют разные: одним пассажирам сказали, что аргентинская сторона не принимает россиян, а другим отказали в посадке из-за отсутствия обратного билета.



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Нафиса Миннехузина