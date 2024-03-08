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Совет муниципального образования «город Болгар» изменил бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 года

18:26, 08.03.2024

Совет муниципального образования «город Болгар» внес изменения в бюджет на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов.

Доход бюджета составит 45 491,15 тыс. рублей, расход — 55 156,44 тыс. рублей. Дефицит бюджета — 9 665,29 тыс. рублей.

Изменения затронули источники финансирования дефицита бюджета, объемы прогнозируемых доходов, распределение бюджетных ассигнований, а также ведомственную структуру расходов.

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Нафиса Миннехузина
ОбществоВласть Татарстан
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