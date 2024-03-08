Совет муниципального образования «город Болгар» изменил бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 года
Совет муниципального образования «город Болгар» внес изменения в бюджет на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов.
Доход бюджета составит 45 491,15 тыс. рублей, расход — 55 156,44 тыс. рублей. Дефицит бюджета — 9 665,29 тыс. рублей.
Изменения затронули источники финансирования дефицита бюджета, объемы прогнозируемых доходов, распределение бюджетных ассигнований, а также ведомственную структуру расходов.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым