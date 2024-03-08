За аренду самой дешевой «двушки» в Альметьевске просят 15 тысяч рублей

«Реальное время» изучило рынок аренды двухкомнатных квартир в Альметьевске и выяснило, какие цены предлагают собственники.

Среди 55 объявлений о сдаче двухкомнатных квартир. Средняя стоимость аренды составила 23 681,82 рубля.

Минимальная цена, составляет 15 000 рублей в месяц. Столько просят за квартиру в 46 квадратных метров, расположенную на шестом этаже девятиэтажного дома.

Жилье полностью меблировано, а коммунальные услуги уже включены в стоимость. Заселение происходит без залога и дополнительных комиссий. Единственное условие — договор можно заключить только с совершеннолетними.

Максимальная стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Альметьевске достигает 40 000 рублей. Площадь жилья — 70 квадратных метров. Оно расположено на четвертом этаже десятиэтажного дома, полностью меблировано и оборудовано бытовой техникой. В стоимость включены коммунальные услуги. При заселении собственник берет комиссию в размере 50 процентов от суммы ежемесячного платежа и требует внести залог в размере 20 000 рублей, который также составит 50 процентов стоимости одного месяца проживания.



Медианная стоимость двухкомнатных квартир составляет 23 000 рублей, а распространенная цена 25 000 рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина, Олег Исаков