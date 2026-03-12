Битва «Зенита» со «Спартаком», календарь «Краснодара» и еще одно испытание для Артиги

Превью наиболее интересных матчей 21-го тура РПЛ

Фото: Артем Дергунов

Когда в календаре значится битва «Зенита» и «Спартака», «Балтика» Андрея Талалаева принимает ЦСКА, а в Казань приезжает московский клуб, то тур в Российской премьер-лиге (РПЛ) априори не может быть скучным. Подробное превью наиболее интересных событий в футбольные выходные — в материале «Реального времени».

«Зенит» — «Спартак»: без Джику, но с Карасевым и Ивановым в судьях

Обсуждения матча «Зенит» — «Спартак» начинаются задолго до самой игры. Пожалуй, это самая громкая вывеска российского футбола, вне зависимости от занимаемых позиций команд. На этот раз битва пройдет в Санкт-Петербурге, куда приедут «красно-белые» с новым тренером. Испанец Хуан Карседо работает со «Спартаком» с января, поэтому для него опыт московско-питерского дерби будет в новинку в статусе рулевого команды.

Хотя с игрой против «Зенита» тренер «красно-белых» уже имел дело ранее. Например, когда ассистировал Унаи Эмери в «Спартаке». В 2012-м испанский тренерский штаб москвичей успел сыграть всего один матч с питерцами — и команда «сгорела»: 0:5 в гостях. Три года спустя Эмери — Карседо встретились с «Зенитом» в четвертьфинале Лиги Европы. Первую игру их «Севилья» выиграла со счетом 2:1, вторая завершилась вничью — 2:2. В результате того противостояния команда Сергея Семака вылетела из турнира, а севильцы месяц спустя стали победителями еврокубка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается нынешних событий, то «Спартаку» в Питере не поможет основной центральный защитник Александер Джику. 31-летний ганец получил «лишнюю» желтую карточку в игре с «Акроном» (4:3) и теперь пропустит один матч. У «Зенита» проблем с дисквалификациями нет: подопечные Семака избежали ненужных предупреждений.

Важнейшую роль в матче сыграет судейство. Весна в РПЛ пока получается богатой на скандалы с судейскими решениями. Особенно в отношении питерцев. Вначале судьи «увидели» офсайд при голе «Балтики» в ворота «Зенита», а в следующем туре назначили два пенальти в пользу команды Семака (оба удара не забили). Поэтому отвечать за судейство назначили самого видного в России арбитра — Сергея Карасева. И оставили на ВАР Сергея Иванова, который получает назначения на матчи «Зенита» с завидным постоянством.

«Рубин» — «Локомотив»: еще одна проверка Артиги и амбиций москвичей

Очередной проверкой для команды Франка Артиги станет игра с «Локомотивом». Победа над «Краснодаром» пока не является доказательством силы казанцев в полной мере. Все-таки погодные условия не позволили футболистам показать свой привычный футбол. Второй подряд соперник из топ-3 чемпионата — идеальный способ рассмотреть реальные перспективы на весну. В случае победы можно смело ждать борьбы за позиции в высшей части турнирной таблицы. А при поражении придется искать другую мотивацию на остаток сезона.

Правда, испытания на голову испанского тренера «Рубина» продолжают сыпаться. После снегопада в Каспийске и морозов в Казани команде против «Локомотива» предстоит сыграть без нескольких ведущих игроков. Из-за дисквалификации (перебора желтых карточек) встречу пропустят Игнасио Сааведра (Начо) и Жак Сиве. Первый отлично вписался в состав «рубиновых», его потеря уменьшит сопротивляемость казанцев в центре поля. По Сиве ситуация усугубляется травмами Дардана Шабанхаджая и Мирлинда Даку. Есть вероятность, что последний из них вернется в состав. Однако в какой форме находится лучший бомбардир «Рубина» после двух месяцев восстановления?

«Локомотив» возобновил сезон с уверенной победы над «Пари НН» (2:1). Но затем москвичи неожиданно потеряли очки в матче с «Ахматом» (2:2), отыгравшись по ходу встречи с 0:2. Игра в Казани станет для команды Михаила Галактионова первой выездной в эту весну. Встреча важнейшая для «Локомотива». «Железнодорожники» не воспользовались поражениями «Краснодара» и «Зенита» в минувшем туре, хотя все равно остаются в гонке за чемпионство. Терять очки с соперниками, не входящими в топ-6 чемпионата, москвичам больше не стоит.

Любопытно, что три последние встречи между «Рубином» и «Локомотивом» заканчивались минимальными победами одной из сторон. Причем дважды победили «железнодорожники» и один раз казанцы. Только вот побеждали подопечные Галактионова в Москве, а играть нынче — в Казани.

«Балтика» — ЦСКА: прав ли Рахимов относительно балтийцев?

Субботние матчи 21-го тура завершатся в Калининграде. Там «Балтике» предстоит принять футболистов ЦСКА, для которых весна с Фабио Челестини получается пока разгромной. Именно так, потому что слово «неудачной» не очень точно передает всю боль от двух мартовских поражений армейцев в чемпионате. Вначале москвичи неожиданно проиграли на выезде «Ахмату» (0:1), не создав ничего значимого у ворот соперника. А затем были разгромлены дома московским «Динамо» со счетом 1:4. Комментарии по последнему — излишни.

Впрочем, ожидали большего и от «Балтики». Балтийцы заработали всего один балл в двух весенних турах, что не сочетается с резонансными заявлениями о желании клуба бороться за чемпионство. И если поражение от «Зенита» (0:1) терпимо, то ничья с «Ростовом» (1:1) считается провалом. Хотя от первого места «Краснодара» команду Андрея Талалаева отделяют терпимые семь очков, а от тройки призеров — пять баллов. Именно поэтому поединок с ЦСКА будет особенным. Итоговый результат даст понять многое относительно и «Балтики», и армейцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Интересно, что осенью тогдашний тренер «Рубина» Рашид Рахимов предрекал сложности для балтийцев. Все дело в том, что рулевому казанцев постоянно ставили в пример «Балтику», которая ударно провела первую часть чемпионата при сопоставимых с «рубиновыми» затратах. Мол, вот какие они успешные, идут наверху таблицы. Рахимов отвечал — увидите, весной они покатятся. Пока Рашид Маматкулович оказывается прав.

«Сочи» — «Краснодар»: южная «прогулка» для чемпиона

В минувшем туре «Краснодар» не хотел лететь в Казань. Выглядело это в стиле «и холодно, и далеко, да и вообще надо отменить игру». В этот раз ехать будет недалеко — к соседям из Сочи. К тому же сочинцы сейчас явные аутсайдеры чемпионата. «Сочи» набрал всего девять очков за 20 туров и занимает последнее место в турнирной таблице.

Вообще же, календарь РПЛ составлен так, что два ближайших тура могут стать важнейшими для «Краснодара» в битве за золото. Южане в эту субботу играют с «Сочи» (16-е место в чемпионате), а в следующую — с «Пари НН» (15-е место). В это же время главный конкурент «быков» питерский «Зенит» сыграет дома со «Спартаком» и в гостях с набравшим ход московским «Динамо». Так что на паузу в конце марта «Краснодару» вполне по силам уйти с отрывом в семь очков от питерцев.

Соперникам «быков» остается верить в том числе и в то, что у игроков «Сочи» проснется самолюбие и они захотят дать бой чемпиону. Тренерский штаб во главе с Игорем Осинькиным способен на сюрпризы, поэтому не стоит исключать вероятности возникновения трудностей для «Краснодара».

Расписание матчей 21-го тура РПЛ:

Пятница, 13 марта

19.30 — «Динамо» Мхч — «Оренбург»

Суббота, 14 марта

13.45 — «Сочи» — «Краснодар»

16.00 — «Зенит» — «Спартак»

18.15 — «Ростов» — «Динамо» Мск

20.30 — «Балтика» — ЦСКА

Воскресенье, 15 марта

14.00 — «Акрон» — «Ахмат»

16.30 — «Пари НН» — «Крылья Советов»

19.00 — «Рубин» — «Локомотив»