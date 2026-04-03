В Казани с 6 по 10 апреля проведут инфракрасную аэросъемку теплотрасс

Обследование выявит участки с теплопотерями и утечки в трубопроводах с помощью вертолета Робинсон

Фото: Максим Платонов

С 6 по 10 апреля в Казани проведут инфракрасную аэросъемку городских тепловых коммуникаций. Цель обследования — выявление участков с повышенными теплопотерями и утечек в трубопроводах, сообщает мэрия города.

Диагностику тепловых сетей будет осуществлять филиал АО «Татэнерго» — «Казанские тепловые сети» с использованием вертолета типа «Робинсон». Облеты пройдут как в дневное, так и в ночное время для фиксации инфракрасного излучения от теплотрасс.

В АО «Татэнерго» сообщили, что проведение аэросъемки согласовано со всеми уполномоченными органами. Жителей просят не беспокоиться при появлении низколетящего вертолета.

Мероприятия направлены на диагностику состояния тепловых сетей с применением современных технологий дистанционного мониторинга.

Ариана Ранцева