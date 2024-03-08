Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин

Действующий президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин.

Среди них — беременные, с детьми, и те, у кого есть родственники — участники специальной военной операции.

Об этом сообщили в Кремле.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина