В аэропорту Казани задерживается более 20 рейсов на вылет и прилет

В аэропорту Казани наблюдается волна переносов вылетов и прилетов — задерживается более 20 рейсов. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Массовые задержки наблюдаются именно на вылет: там с красной пометкой «задерживается» насчитывается 15 рейсов. Самые большие задержки наблюдаются в сторону Барнаула и Хугарды: первый рейс задержали с 00:55 мск до 13:25 мск, второй — с 01:50 мск до 13:05 мск. Один самолет до Стамбула, который перенесли с 4 на 5 апреля, в итоге отменили.

Также задерживаются самолеты в Тобольск, Санкт-Петербург, Стамбул (перенос с 10:40 до 13:35 мск), Москву, Ярославль, Сочи, Киров и Душанбе.

На прилет также много переносов. Например, самолеты из Самары и Душанбе прилетят в 09:00 мск, вместо 06:20 мск. Рейс из Барнаула задерживается до 15:25 мск (вместо 08:30 мск), а из Москвы не прилетят вовремя четыре самолета.

Напомним, что в Татарстане с 00:55 мск до 06:00 мск действовал режим «Беспилотная опасность».

Наталья Жирнова