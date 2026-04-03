На «Нижнекамскнефтехиме» подтверждена гибель семи человек

Поисково-спасательные работы продолжаются, к ним привлечены более 200 специалистов и 20 единиц техники

Фото: предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» продолжаются работы по устранению последствий происшествия. Ведется разбор конструкций и поисковая операция. По состоянию на вечер пятницы, 3 апреля, подтверждена гибель семи человек, поиски еще пяти продолжаются, сообщает пресс-служба СИБУРа.

Поисково-спасательные работы ведутся непрерывно. К ним привлечены специалисты МЧС России и другие уполномоченные службы — более 200 человек и 20 единиц техники. Работа ведется круглосуточно.

Общее число госпитализированных — 24 человека. В Москве проходят лечение 10 человек, все имеют позитивную динамику выздоровления. В РКБ Казани двое были переведены из реанимации в общую палату, один остается в реанимации с положительной динамикой. Пострадавшие с незначительными травмами проходят амбулаторное лечение.

Ранее глава Нижнекамского района Радмир Беляев сообщил о положительной динамике состояния пострадавших, проходящих лечение.

Ариана Ранцева