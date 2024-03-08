«Ак Барс» уступил «Автомобилисту» в пятом матче и вылетел из плей-офф
Казанский «Ак Барс» уступил «Автомобилисту» в пятом матче плей-офф и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина со счетом 1:2.
Счет в матче открыл игрок «Автомобилиста» Алексей Бывальцев. Под занавес первого периода ему удалось подловить казанцев в меньшинстве и забить «Ак Барсу». Усилиями Александра Радулова казанцы смогли сравнять счет в начале второго периода. Вторую шайбу подопечные Николая Заварухина нарисовали на третьей минуте последнего периода — Семен Кизимов отличился на пятаке «барсов» и забросил победную для своей команды шайбу.
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