В Симферополе показали неизвестные материалы первой тюркоязычной газеты

Фото: Екатерина Петрова

В столице Крыма презентован четвертый том полного собрания сочинений известного просветителя Исмаила Гаспринского. Издание включает ранее не публиковавшиеся материалы газеты «Терджиман» за 1891—1893 годы. Об этом сообщает ТАСС.

Том содержит редакционные публикации: статьи, заметки, рецензии и очерки, посвященные образованию, благотворительности и национальной печати. Особое внимание уделено вопросам женской эмансипации и жизни мусульманских народов.

Над 700-страничным изданием трудились три года специалисты Института истории имени Марджани и крымские ученые. Первые тома включали художественные произведения и публицистику Гаспринского. Планируется выпуск еще шести томов, а также библиографического указателя газеты.

Газета «Терджиман», выходившая с 1883 по 1918 год на русском и общетюркском языках, была единственным периодическим изданием для тюркских народов в Российской империи.



Наталья Жирнова