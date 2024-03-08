Почти половина женщин из крупных городов имеют ипотечные кредиты

Исследование показало, что в крупных городах России ипотеку чаще всего оформляют молодые женщины в возрасте 26—30 лет.

Выяснилось, что решающее значение для выбора ипотечной программы имеют размер ставки, первоначальный взнос и ежемесячный платеж. У большинства женщин выплаты по кредиту составляют менее 50 тысяч рублей.

Стоит отметить, что данная новость подготовлена исключительно с информационной целью и не должна быть использована в качестве инвестиционного совета или рекомендации. Для получения профессиональной консультации следует обратиться к специалистам в сфере недвижимости.

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Нафиса Миннехузина