Рустам Минниханов поздравил жительниц Татарстана с 8 Марта

Фото: Динар Фатыхов

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к женщинам с поздравлениями по случаю Международного женского дня. Он отметил, что этот праздник наполнен самыми теплыми чувствами.

Минниханов подчеркнул, что женщины вдохновляют мужчин на добрые дела, наполняют мир любовью и гармонией. Они трудятся на ответственных участках в сферах образования и науки, культуры и искусства, медицины и социальной защиты.

Раис Татарстана отметил, что женщины являются мудрыми хранительницами семейного очага, традиционных ценностей, культуры и родного языка. Это их особая роль.

Высоких слов благодарности и уважения, по мнению Минниханова, заслуживают женщины — ветераны Великой Отечественной войны, матери и жены участников специальной военной операции. Он также отметил женщин, которые посвятили себя служению Отечеству и достойно исполняют воинский и служебный долг.

В завершение своей речи Рустам Минниханов пожелал жительницам Татарстана счастья, согласия и благополучия в семьях, а также хорошего настроения.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина