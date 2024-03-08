Рустам Минниханов поздравил жительниц Татарстана с 8 Марта
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к женщинам с поздравлениями по случаю Международного женского дня. Он отметил, что этот праздник наполнен самыми теплыми чувствами.
Минниханов подчеркнул, что женщины вдохновляют мужчин на добрые дела, наполняют мир любовью и гармонией. Они трудятся на ответственных участках в сферах образования и науки, культуры и искусства, медицины и социальной защиты.
Раис Татарстана отметил, что женщины являются мудрыми хранительницами семейного очага, традиционных ценностей, культуры и родного языка. Это их особая роль.
Высоких слов благодарности и уважения, по мнению Минниханова, заслуживают женщины — ветераны Великой Отечественной войны, матери и жены участников специальной военной операции. Он также отметил женщин, которые посвятили себя служению Отечеству и достойно исполняют воинский и служебный долг.
В завершение своей речи Рустам Минниханов пожелал жительницам Татарстана счастья, согласия и благополучия в семьях, а также хорошего настроения.
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