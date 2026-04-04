В Татарстане выполнена почти половина годового плана по вводу жилья — 47%

Фото: Динар Фатыхов

По данным министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марата Айзатуллина, план по вводу жилья выполнен на 47% — введено более 1,49 млн квадратных метров.

В коммерческом секторе сдано 45% от плана — 56 многоквартирных домов общей площадью 467 тысяч квадратных метров. По социальной ипотеке выполнено 33% плана, построено девять домов общей площадью более 49 тысяч квадратных метров. В секторе индивидуального жилищного строительства введено 978 тысяч квадратных метров, что составляет 49% от плана.

Для детей-сирот планируется предоставить 641 жилое помещение, для многодетных семей с пятью и более детьми оформлены сертификаты на все 23 заявки, для молодых семей заключены соглашения с 43 муниципалитетами.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Активно реализуются программы по строительству социально-культурных объектов. В сфере образования ведется строительство семи школ и трех детских садов. В здравоохранении продолжается возведение приемно-диагностического отделения в Казани. Напомним, что на строительство нового отделения больницы №18 выделили еще 285,9 млн рублей.

В спортивной сфере реализуются 14 объектов, включая крупный проект центра развития футбола. На втором и третьем этажах комплекса разместят 40 номеров для 67 проживающих спортсменов.

Значительный прогресс достигнут в экологическом проекте по рекультивации иловых полей в Казани — выполнено 93% работ. Напомним, ранее сообщалось, что рекультивацию закончат летом 2026 года. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».



Особое внимание уделяется вопросам безопасности труда. С начала года проведено более 640 проверок строительных объектов, выявлено 1 201 нарушение, из которых 995 уже устранены. С 1 апреля начата акция «Чистая стройка» для поддержания порядка на строительных площадках.

Наталья Жирнова